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Giriş Tarihi: 1.7.2023 14:27

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Forvete yeni aday Andre Silva

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Forvete yeni aday Andre Silva

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig'in Portekizli forveti Andre Silva'yı gündemine aldı.

Forvet transferinde gaza basan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, Red Bull Leipzig forması giyen Portekizli santrfor Andre Silva'nın transferi için devrede. Bir süredir İspanyol sol bek Angelino'nun bonservisini alabilmek amacıyla Leipzig'le pazarlık halinde olan Galatasaray yönetimi, santrfor arayışı doğrultusunda radara takılan Silva'nın bonservisini de Alman kulübünden talep etti. Daha önce Milan, Sevilla ve Porto gibi devlerin formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun büyük çoğunluğunu yedek kulübesinde geçirdi.

BİR FORVET DAHA GELECEK
Başka bir golcü takviyesi daha yapmaya hazırlanan Leipzig, Silva için uygun bir bonservis bedeli talep ederse Galatasaray yönetimi bu transferi de bitirmeye çalışacak. Son sezonunda çoğunluğunu sonradan oyuna girerek tamamladığı 31 maçta 4 gol 4 asistle tamamlayan Portekizli, Galatasaray'da da Icardi'nin alternatifi olarak düşünülüyor. (Fanatik)

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Forvete yeni aday Andre Silva
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