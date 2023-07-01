Kanarya’ya Mert için güzel haber

Sassuolo, Missori’yi transfer edince milli futbolcu, 3. sağ bek konumuna düştü
Sol kanada Ryan Kent, forvete Edin Dzekotransferini yapan Fenerbahçe, sağ bek içinMert Müldür'ü düşünüyor. Sarı-lacivertliler,24 yaşındaki milli futbolcu ile anlaşmış, kulübüSassuolo'nun 5 milyon Euro'luk isteği nedeniylebeklemeye geçmişti ancak İtalya'danmüjdeli bir haber geldi. Sassuolo, savunmasınınsağını Roma'nın 19 yaşındakigenç oyuncusu Filippo Missori ile güçlendirdi.Bu transferle Çizme ekibinde3'üncü bek konumuna düşen Mert'in ayrılıkihtimali arttı. İlk başta 2 milyon Euro teklifsunan Fenerbahçe, bu rakamı biraz daha yukarıçekerek Sassuolo ile yeni bir görüşme yapacak.Tecrübeli futbolcu, ayak bileğindeki çatlak nedeniylegeçen sezon sadece3 resmi maçta59 dakika gibikısa bir süre formaşansı bulabilmişti.
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Mert Müldür; sağ bekin yanı sıra stoper, sol bek ve sağ açık olarak 3 farklı bölgede daha forma giyiyor.