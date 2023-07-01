Kanarya’ya Mert için güzel haber

transferini yapan Fenerbahçe, sağ bek içinMert Müldür'ü düşünüyor. Sarı-lacivertliler,24 yaşındaki milli futbolcu ile anlaşmış,ancak İtalya'danmüjdeli bir haber geldi.Bu transferle Çizme ekibinde3'üncü bek konumuna düşen Mert'in ayrılıkihtimali arttı. İlk başta 2 milyon Euro teklifsunan Fenerbahçe, bu rakamı biraz daha yukarıçekerek Sassuolo ile yeni bir görüşme yapacak.Mert Müldür; sağ bekin yanı sıra stoper, sol bek ve sağ açık olarak 3 farklı bölgede daha forma giyiyor.