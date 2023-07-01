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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Kanarya’ya Mert için güzel haber

Kanarya’ya Mert için güzel haber

Sassuolo, Missori’yi transfer edince milli futbolcu, 3. sağ bek konumuna düştü

Sol kanada Ryan Kent, forvete Edin Dzeko transferini yapan Fenerbahçe, sağ bek için Mert Müldür'ü düşünüyor. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki milli futbolcu ile anlaşmış, kulübü Sassuolo'nun 5 milyon Euro'luk isteği nedeniyle beklemeye geçmişti ancak İtalya'dan müjdeli bir haber geldi. Sassuolo, savunmasının sağını Roma'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Filippo Missori ile güçlendirdi. Bu transferle Çizme ekibinde 3'üncü bek konumuna düşen Mert'in ayrılık ihtimali arttı. İlk başta 2 milyon Euro teklif sunan Fenerbahçe, bu rakamı biraz daha yukarı çekerek Sassuolo ile yeni bir görüşme yapacak. Tecrübeli futbolcu, ayak bileğindeki çatlak nedeniyle geçen sezon sadece 3 resmi maçta 59 dakika gibi kısa bir süre forma şansı bulabilmişti.

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Mert Müldür; sağ bekin yanı sıra stoper, sol bek ve sağ açık olarak 3 farklı bölgede daha forma giyiyor.

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Kanarya’ya Mert için güzel haber
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