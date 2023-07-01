Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde

En sonBaşkan Ali Koç'un özeljeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrineiniş yaptı. Zadar'ın F.Bahçe'ninuzun süredir peşinde olduğuDinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiolması,sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.Yönetim, 28 yaşındakioyuncu ile prensipte anlaşmışancak kulübünün inadını kıramamıştı.Hırvatistan Milli Takımkalesini de koruyan kalecinin sözleşmesindemaddesiolduğunubelirtenkulüp yetkilileri,diyerek tok satıcıyıoynuyor. Livakovic için sonolarak Fiorentina da Hırvat kulübüne6 milyon Euro artı bonuslardanoluşan bir teklif sundu.Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağınZadar'a inişi ile ilgili bilgi vermektenkaçınırken,yorumu yaptı.