Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde

Özel uçak Zadar'a iniş yaptı, Hırvat kaleci geliyor heyecanı yaşandı
En son İsmail Kartal'ı kutsaltopraklardan İstanbul'a getiren,Başkan Ali Koç'un özeljeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrineiniş yaptı. Zadar'ın F.Bahçe'ninuzun süredir peşinde olduğuDinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiLivakovic'in doğduğu şehir olması,sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.Yönetim, 28 yaşındakioyuncu ile prensipte anlaşmışancak kulübünün inadını kıramamıştı.Hırvatistan Milli Takımkalesini de koruyan kalecinin sözleşmesinde'10 milyon Euro'yaserbestkalır' maddesiolduğunubelirtenkulüp yetkilileri, 'Almakisteyen öder' diyerek tok satıcıyıoynuyor. Livakovic için sonolarak Fiorentina da Hırvat kulübüne6 milyon Euro artı bonuslardanoluşan bir teklif sundu.Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağınZadar'a inişi ile ilgili bilgi vermektenkaçınırken, "Bazen kiralıkolarak farklı kişiler tarafındankullanılıyor" yorumu yaptı.