Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde
Giriş Tarihi: 1.7.2023

Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde

Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde

Özel uçak Zadar'a iniş yaptı, Hırvat kaleci geliyor heyecanı yaşandı

En son İsmail Kartal'ı kutsal topraklardan İstanbul'a getiren, Başkan Ali Koç'un özel jeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrine iniş yaptı. Zadar'ın F.Bahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'in doğduğu şehir olması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmış ancak kulübünün inadını kıramamıştı. Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan kalecinin sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğunu belirten kulüp yetkilileri, 'Almak isteyen öder' diyerek tok satıcıyı oynuyor. Livakovic için son olarak Fiorentina da Hırvat kulübüne 6 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Fenerbahçeli yöneticiler, özel uçağın Zadar'a inişi ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, "Bazen kiralık olarak farklı kişiler tarafından kullanılıyor" yorumu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
Ayasofya Camisi önünde provakasyon yapmıştı! Bir daha ülkemize giremeyecek…
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık göndermesi: FETÖ sana sunarken sesin çıkmıyordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Koç’un jeti Livakovic’in şehrinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA