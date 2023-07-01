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Giriş Tarihi: 1.7.2023 15:47

Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

DHA
Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Yeni transfer Mislav Orsic ilk idmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan Bordo-Mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo-Mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı. Bordo-Mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.

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Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı
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