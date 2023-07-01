Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan Bordo-Mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo-Mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı. Bordo-Mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.