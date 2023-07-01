Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Patrick Kluivert Adana Demir’de
Giriş Tarihi: 1.7.2023

Patrick Kluivert Adana Demir’de

Patrick Kluivert Adana Demir’de
Montella ile yolları ayrılan Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dün İstanbul'a gelen 46 yaşındaki Hollandalı hoca, "Adana Demir, özellikle son 2 sezonda çok iyi iş çıkardı. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmayı ve Türk futboluna katkıda bulunmayı hedefliyorum" dedi. Futbolculuk döneminde Ajax, Milan ve Barcelona gibi kulüplerde oynayan Kluivert, antrenör olarak ise Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırdı. 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
Ayasofya Camisi önünde provakasyon yapmıştı! Bir daha ülkemize giremeyecek…
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık göndermesi: FETÖ sana sunarken sesin çıkmıyordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Kluivert Adana Demir’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA