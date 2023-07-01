Patrick Kluivert Adana Demir’de

Montella ile yolları ayrılan Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Mavi Şimşekler,Dün İstanbul'a gelen 46 yaşındaki Hollandalı hoca, "Adana Demir, özellikle son 2 sezonda çok iyi iş çıkardı. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum.dedi. Futbolculuk döneminde Ajax, Milan ve Barcelona gibi kulüplerde oynayan Kluivert, antrenör olarak iseçalıştırdı. 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.