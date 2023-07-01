Patrick Kluivert Adana Demir’de

Montella ile yolları ayrılan Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dün İstanbul'a gelen 46 yaşındaki Hollandalı hoca, "Adana Demir, özellikle son 2 sezonda çok iyi iş çıkardı. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmayıve Türk futboluna katkıda bulunmayı hedefliyorum" dedi. Futbolculuk döneminde Ajax, Milan ve Barcelona gibi kulüplerde oynayan Kluivert, antrenör olarak ise Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırdı. 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.