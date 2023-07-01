Petkovic için son dans!

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ismini özellikle verdiği iki oyuncudan Mislav Orsic'i renklerine bağlayan Trabzonspor'un sıradaki hedefi Bruno Petkovic...Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek olan bordomavili takım, Kranj kentinde çalışmalarını sürdürecek.İki kulüp yetkililerinin transfer pazarlıklarını otelde yüz yüze gerçekleştireceği öğrenilirken, Bjelica'nın da yardımıyla transferin tamamlanacağı umut ediliyor.ve bunun da Trabzonspor'un elini güçlendiren önemli bir koz olduğu ifade edildi.İzni bitiren Trabzonsporlu oyuncular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. İdmanda yeni transfer Fernandez de bulunurken, milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.Trabzonspor, yeni stoperi Joaquin Fernandez ve sol kanadı Mislav Orsic'inm aliyetini açıkladı. Fernandez'e ilk sezon 1.3 milyon Euro, 2024-25'te de 1.4 milyon Euro ücret ödenecek. Orsic'in kulübü Southampton'a 2.4 milyon Euro bonservis üç taksit halinde verilecek. 2+1 yıllık kontrat imzalanan 30 yaşındaki oyuncuya da ilk iki sezon 1.6 milyon Euro ödenecek. Bu iki dönemde toplam 40 maça çıkarsa opsiyonu devreye girecek ve 2025-26'da 1.8 milyon Euro garantiü cret alacak.