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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Petkovic için son dans!

Petkovic için son dans!

Transferde atağa kalkan Trabzonspor yönetimi, yeni hedefine kilitlendi. Orsic, Fernandez ve Kourbelis’i renklerine bağlayan bordo-mavililer, Bjelica’nın çok istediği Hırvat golcü için Slovenya kampında Dinamo Zagreb yetkilileriyle yüz yüze pazarlık yapacak

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ismini özellikle verdiği iki oyuncudan Mislav Orsic'i renklerine bağlayan Trabzonspor'un sıradaki hedefi Bruno Petkovic... Hırvat hocanın alınmasını çok istediği 28 yaşındaki santrfor için uzun süredir temaslarını sürdüren yönetim, Dinamo Zagreb ile menajerler aracılığıyla yürüttüğü görüşmeleri yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. 4
Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek olan bordomavili takım, Kranj kentinde çalışmalarını sürdürecek. Dinamo Zagreb de bu tarihlerde aynı tesiste kampta olacak.

BJELİCA DEVREYE GİRECEK
İki kulüp yetkililerinin transfer pazarlıklarını otelde yüz yüze gerçekleştireceği öğrenilirken, Bjelica'nın da yardımıyla transferin tamamlanacağı umut ediliyor. Tecrübeli oyuncunun, eski hocasıyla Trabzon'da yeniden buluşmayı çok istediği ve bunun da Trabzonspor'un elini güçlendiren önemli bir koz olduğu ifade edildi.

FIRTINA SEZONU AÇTI
İzni bitiren Trabzonsporlu oyuncular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. İdmanda yeni transfer Fernandez de bulunurken, milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

ORSİC VE FERNANDEZ'İN MALİYETİ AÇIKLANDI
Trabzonspor, yeni stoperi Joaquin Fernandez ve sol kanadı Mislav Orsic'inm aliyetini açıkladı. Fernandez'e ilk sezon 1.3 milyon Euro, 2024-25'te de 1.4 milyon Euro ücret ödenecek. Orsic'in kulübü Southampton'a 2.4 milyon Euro bonservis üç taksit halinde verilecek. 2+1 yıllık kontrat imzalanan 30 yaşındaki oyuncuya da ilk iki sezon 1.6 milyon Euro ödenecek. Bu iki dönemde toplam 40 maça çıkarsa opsiyonu devreye girecek ve 2025-26'da 1.8 milyon Euro garantiü cret alacak.

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Petkovic için son dans!
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