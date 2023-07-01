Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattığını açıkladı

G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın açıklaması: "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.