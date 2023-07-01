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Giriş Tarihi: 1.7.2023 17:03 Son Güncelleme: 1.7.2023 17:14

Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika haberi: Galatasaray, Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım deneyimli oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın açıklaması: "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

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Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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