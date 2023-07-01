Turlayıp satalım!

G.Saray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak… Aslan, transfer hamlelerine başlarken oyuncu satışı konusunda ise ağır hareket ediliyor.maçı sonrası 10 günlük Avusturya kampına gidecek olan G.Saray, bu süreçteile hazırlık maçları oynayıp sonrasında da 24-25 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için sahaya çıkacak. Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken yönetim de Okan Buruk'un direktifleri ile işi ağırdan alıyor.eşleşmesiningalibi ile 1.tura yükselmekiçin oynayacakolanCimbom, üçoyuncusunuda bumaçlardakullanıp hemturu geçmeninhem de değerleriniartırmanın peşinde.