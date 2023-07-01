Turlayıp satalım!

Zaniolo, Nelsson ve Boey’e teklifler gelirken Okan Buruk üçlüyü, 2. eleme turunda kullanmak istiyor. Yönetim de bu maçlarda oyuncuların değerini artıracağı görüşünde
G.Saray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak… Aslan, transfer hamlelerine başlarken oyuncu satışı konusunda ise ağır hareket ediliyor. Hull City (5 Temmuz) maçı sonrası 10 günlük Avusturya kampına gidecek olan G.Saray, bu süreçte Kisvarda,A.Wien ve Sturm Graz ile hazırlık maçları oynayıp sonrasında da 24-25 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için sahaya çıkacak. Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken yönetim de Okan Buruk'un direktifleri ile işi ağırdan alıyor.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Zalgiris Vilnius-Strugaeşleşmesiningalibi ile 1.tura yükselmekiçin oynayacakolanCimbom, üçoyuncusunuda bumaçlardakullanıp hemturu geçmeninhem de değerleriniartırmanın peşinde. Buisimlere gelen teklifleri'tok satıcı' olarak dahada yükseltmek isteyenyönetim, 2. turu geçtiktensonra yenidendeğerlendirme yapacak.