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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Turlayıp satalım!

MEHMET ÖZCAN
Turlayıp satalım!

Zaniolo, Nelsson ve Boey’e teklifler gelirken Okan Buruk üçlüyü, 2. eleme turunda kullanmak istiyor. Yönetim de bu maçlarda oyuncuların değerini artıracağı görüşünde

G.Saray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak… Aslan, transfer hamlelerine başlarken oyuncu satışı konusunda ise ağır hareket ediliyor. Hull City (5 Temmuz) maçı sonrası 10 günlük Avusturya kampına gidecek olan G.Saray, bu süreçte Kisvarda, A.Wien ve Sturm Graz ile hazırlık maçları oynayıp sonrasında da 24-25 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için sahaya çıkacak. Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken yönetim de Okan Buruk'un direktifleri ile işi ağırdan alıyor.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Zalgiris Vilnius-Struga eşleşmesinin galibi ile 1. tura yükselmek için oynayacak olan Cimbom, üç oyuncusunu da bu maçlarda kullanıp hem turu geçmenin hem de değerlerini artırmanın peşinde. Bu isimlere gelen teklifleri 'tok satıcı' olarak daha da yükseltmek isteyen yönetim, 2. turu geçtikten sonra yeniden değerlendirme yapacak.

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