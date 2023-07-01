Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sözler!
Giriş Tarihi: 1.7.2023 12:37 Son Güncelleme: 1.7.2023 12:39

Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sözler!

Wanda Nara’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sözler!

Galatasaray camiasında gözler, şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transfer haberinde... Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili soruya eşi ve menajeri olan Wanda Nara, “Türkiye’de mükemmel organize oldu” yanıtını verdi. İşte o sözlerin tamamı...

Galatasaray camiası, şampiyonlukta en büyük rolü oynayanlardan biri olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transfer haberine odaklandı. Yönetim, PSG ve oyuncunun menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini devam ettiriyor.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen tecrübeli yıldızın Galatasaray'da iken çok mutlu olduğu belirtilirken, transferi için de kesenin ağzı açıldı.

WANDA NARA'DAN UMUTLANDIRAN SÖZLER

İcardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın planları ile ilgili Gente dergisine konuştu. "2023'te Mauro, İstanbul'daki hayatına devam edecek mi?" sorusuna, "Bu en zor soru" yanıtını veren Wanda şunları söyledi.

"Mauro, Türkiye'de mükemmel organize oldu. O antrenmanda iken kızlar da okulda. Onları her gün okula götürüyor, hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri kızlar stada kadar eşlik ediyor. Çok mutlular."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
Terliksi hayvan
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! 4 ölü 21 yaralı! 5 kişinin durumu ağır!
ARKADAŞINA GÖNDER
Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA