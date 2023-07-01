Wanda Nara’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sözler!

Galatasaray camiası, şampiyonlukta en büyük rolü oynayanlardan biri olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transfer haberine odaklandı. Yönetim, PSG ve oyuncunun menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini devam ettiriyor.
YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI
Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen tecrübeli yıldızın Galatasaray'da iken çok mutlu olduğu belirtilirken, transferi için de kesenin ağzı açıldı.
"Mauro, Türkiye'de mükemmel organize oldu. O antrenmanda iken kızlar da okulda. Onları her gün okula götürüyor, hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri kızlar stada kadar eşlik ediyor. Çok mutlular."