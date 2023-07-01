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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Wanda Nara’dan İcardi açıklaması

Wanda Nara’dan İcardi açıklaması

Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili soruya eşi ve menajeri olan Nara, “Türkiye’de mükemmel organize oldu” yanıtını verdi

İcardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın planları ile ilgili Gente dergisine konuştu. "2023'te Mauro, İstanbul'daki hayatına devam edecek mi?" sorusuna, "Bu en zor soru" yanıtını veren Wanda şunları söyledi: "Mauro, Türkiye'de mükemmel organize oldu. O antrenmanda iken kızlar da okulda. Onları her gün okula götürüyor, hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri kızlar stada kadar eşlik ediyor. Çok mutlular."

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Wanda Nara’dan İcardi açıklaması
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