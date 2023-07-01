Wanda Nara’dan İcardi açıklaması

Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili soruya eşi ve menajeri olan Nara, “Türkiye’de mükemmel organize oldu” yanıtını verdi
İcardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın planları ile ilgili Gente dergisine konuştu. "2023'te Mauro, İstanbul'dakihayatına devam edecek mi?" sorusuna, "Bu en zor soru" yanıtını veren Wanda şunları söyledi: "Mauro, Türkiye'de mükemmel organize oldu. O antrenmanda iken kızlar da okulda. Onları hergün okula götürüyor, hafta sonlarıİstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri kızlar stada kadar eşlik ediyor. Çok mutlular."