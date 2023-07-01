Wanda Nara’dan İcardi açıklaması

İcardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın planları ile ilgili Gente dergisine konuştu.sorusuna,yanıtını veren Wanda şunları söyledi: "Mauro, Türkiye'de mükemmel organize oldu. O antrenmanda iken kızlar da okulda.Maç günleri kızlar stada kadar eşlik ediyor. Çok mutlular."