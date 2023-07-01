Zaha’da devreye Aslan girdi

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bir sonraki durağının Türkiye olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak İstanbul’un hangi yakasına gideceğini belirleyecek pazarlıklar sürüyor
Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz mayıs ayından bu yana menajerleriyle temas halinde olduğu ve son 10 gündürde İngiltere'de görüşmeleriniaralıksız sürdürdüğü Wilfried Zaha transferinde araya G.Saray girdi. Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, "Sonsöylentilere göre, Zahaiçin girilen transferyarışında önde olankulüpler Fenerbahçe veGalatasaray" diyerek bu rekabeti gözler önüne serdi.
BONSERVİSİ ELİNDE, İMZA PARASI İSTİYOR
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın her transfer döneminde bir oyuncu için kapışması artık gelenekselleşti. Son dönemde Vedat Muriqi, Abdülkerim Bardakcı,Mert Hakan Yandaş, İrfan CanKahveci ilk akla gelen isimler. İki ezeli rakip, şimdi de Zaha için kozlarını oynuyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forveti ücret konusunda ikna ederken, imza parası üzerinden pazarlıklar sürüyordu.
GALATASARAY'A ÇOK ACİL FORVET LAZIM
İcardi transferinde somut bir sonuç alamayan G.Saray ise hem Arjantinli yıldıziçin bastırırken hem de B planı üzerindeçalışıyor. Elinde forvet oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılar da bu nedenle Zaha için devreye girmiş durumda. Transferde yaşanan derbi sonunda tecrübeli oyuncunun İstanbul'a geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama hangi yakada forma giyeceğini zaman gösterecek. Zaha'ya, Suudi Arabistan'dan da teklif olması bu transferi bir hayli zorlaştırıyor.
OYUNCUYA 5 MADDEDE BAKIŞBAKIŞ
1- Fildişi Sahilli oyuncu, çocukluğundan bu yana vatandaşı olan ve Süper Lig'de de G.Saray forması giyen Didier Drogba'yı kendisineidol olarak benimsedi. 2- Crystal Palace altyapısından yetişen Zaha, 13 yıl Ada ekibinde 458 maçta 90 gol-76 asistlik performans gösterdi. 3- Afrikalı yıldız, top sürme yeteneğinden dolayı ceza sahasında durdurulması zor bir isim haline geliyor. Bu yeteneğini iyi kullanan Zaha, Premier Lig tarihininen çok penaltı kazanan 3'üncüoyuncusu (19) durumunda. 4- 30 yaşındaki sol kanat, prensip olarak her ay maaşınınyüzde 10'unu İngiltere'deve ülkesi Fildişi Sahili'ndekihayır kurumlarına bağışlıyor. 5- İki sezon oynadığı Manchester United'da kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunuCommunityShield'i kazandı.