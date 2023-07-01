Zaha’da devreye Aslan girdi

Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz mayıs ayından bu yana menajerleriyle temas halinde olduğu veWilfried Zaha transferinde araya G.Saray girdi. Fransızların ünlü gazetesidiyerek bu rekabeti gözler önüne serdi.Fenerbahçe ile Galatasaray'ın her transfer döneminde bir oyuncu için kapışması artık gelenekselleşti. Son dönemdeilk akla gelen isimler. İki ezeli rakip, şimdi de Zaha için kozlarını oynuyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forveti ücret konusunda ikna ederken, imza parası üzerinden pazarlıklar sürüyordu.İcardi transferinde somut bir sonuç alamayanElinde forvet oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılar da bu nedenle Zaha için devreye girmiş durumda. Transferde yaşanan derbi sonunda tecrübeli oyuncunun İstanbul'a geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama hangi yakada forma giyeceğini zaman gösterecek. Zaha'ya, Suudi Arabistan'dan da teklif olması bu transferi bir hayli zorlaştırıyor.Fildişi Sahilli oyuncu, çocukluğundan bu yana vatandaşı olan ve Süper Lig'de de G.Saray forması giyenCrystal Palace altyapısından yetişen Zaha, 13 yıl Ada ekibindeperformans gösterdi.Afrikalı yıldız, top sürme yeteneğinden dolayı ceza sahasında durdurulması zor bir isim haline geliyor. Bu yeteneğini iyi kullanan Zaha,30 yaşındaki sol kanat, prensip olarakİki sezon oynadığı Manchester United'da kariyerininkazandı.