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Giriş Tarihi: 2.7.2023

30 yaş üstü ile değirmen dönmez

30 yaş üstü ile değirmen dönmez

Murat Özbostan sordu İskender Günen cevapladı

Ekonomik koşullar nedeniyle sürekli "Gelirlerimiz azaldı" diyen özellikle dört büyük takım büyük bir borç batağında ve yine onlarca transfer yazılıp çiziliyor. Her kulüp oyuncu arıyor. Burada bir samimiyetsizlik yok mu? Niye ekonomiye göre hareket edilmiyor?
Rahmetli Cem Karaca'nın şarkısı ile söze başlayalım; "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete." Takım harcama limitlerinden en fazla payı alan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın toplam geliri 4.8 milyar TL. Bu kulüplere tanımlanan harcama limiti ise 6.2 milyar TL. Dört kulübe tanımlanan toplam takım harcama limiti gelirlerinden fazla. Böyle bir durumda, borç batağında olan kulüplerin harcama limitleriyle işin içinden nasıl çıkabilir sorgulanması gereken konu bu. Samimiyetsiz bir ortam, yapılan transferlerin büyük çoğunluğu 30 yaş üstü. Bu gerçeğin mutlak düzeltilmesi gerekmekte ama yıllardır hiçbir şey yok.

HER SEZON AYNI FİLMİ İZLİYORUZ
Trabzonspor her sezon olduğu gibi transfere hızlı başladı. Kadroyu değiştiriyor. Sürekli kadroda değişikliğe gitmek size doğru geliyor mu?
Her sezon aynı filmi görmekten gına geldi… Anımsanacağı gibi geçen sezon yapılan transfer sayısı 14'tü. Ama lig bitiminde gelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı. Plansız, programsız, kulübün mali durumu düşünülmeden yapılan transfer yanlışları. İstikrar içinse kadro yapılanmasının akılcı ve gerçekçi olması gerekir. Nicelikten çok nitelik önemlidir.

ÇIKACAK SORUNLARDA DESTEK ÖNEMLİ
Trabzonspor, hedefini şampiyonluk olarak belirleyecek ama biliyoruz ki teknik direktör Bjelica, Dinamo Zagreb'teki gibi önce sistemi oturtmak istiyor. Bu da bir süreç. Taraftar bu süreyi verir mi, vermeli mi?
Şampiyonluğu konuşabilmek için çok erken. Başarının gelebilmesi için her takımda olmazsa olmaz bir sistemin yaşama geçirilmesi gerek. Yeni bir kadro ve değişen oyuncuları göz önüne getirdiğimizde sezon başı bir takım inişlerçıkışlar olabilir. Çıkabilecek sorunlardan sonra ümitsizliğe düşmemek lazım. Çünkü teknik adam ve yeni oluşan kadronun bir süreye ihtiyacı var. Unutulmaması gereken, sorunlar ortaya çıktığı zaman mutlaka destek verilmeli.

HEPSİNİN ŞANSLARI BANA GÖRE % 25
Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin kadrolarına bakarsanız ve gözünüzün önüne Trabzonspor gelirse, bordo-mavilileri şampiyonluk için şanslı görüyor musunuz? Rakiplerin Avrupa'da mücadele edecek olması avantaj getirir mi?
Sezon başlarken dört büyük takımın da şampiyonluk şansı yüzde 25'tir. Lig böyle başlar ama sonrasında kimin ne yaşayacağı önemli. Sakatlıklar, cezalar, yanlış kararlar, yanlış tercihler bunların hepsi uzun maratonda şampiyonluğa etki eden unsurlar. Başkan ve yöneticilerin ortamı geren konuşmaları, taraftarın buna uyup yaptıkları, hepsi bir bütün. O nedenle takımların kadro yapıları kadar saha içinde ve saha dışında yaşanacaklar da yarışta çok önemli.

İCARDİ BÜYÜK KAYIP OLMAZ!
İcardi ve Wanda Nara İstanbul'da mutlu olduklarını, güzel bir düzen yakaladıklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Ama gelin görün ki Galatasaray'a imza atacağız demiyorlar. Sarı-kırmızılı camia imzayı bekliyor. Bu süreci ve sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Futbolun magazin tarafını bırakmak gerekir. İstanbul'da mutlu olmamaları için hiçbir sebep yok. Verilen rakamı düşünmek gerek. Mutlu olduğunuz bir yerde , huzur bulduğunuz takımda fedakârlık yapmanız gerekmez mi? Ama İcardi'nin böyle bir fedakârlığın yapılabileceği düşüncesinde de değilim. Kulübün içinde bulunduğu mali durum göz önüne getirildiğinde istenilen yüksek rakamların verilmesi biraz zor. Galatasaray gibi bir kulüp bir oyuncuya bağlı değil. Olmazsa da büyük kayıp olmaz. Yeri dolar...

ÇİN DE AYNI YOLA GİRMİŞTİ AMA…
Futbolculuğunuz dönemine gidersek, Trabzonspor'da oynuyorsunuz ve Arabistan'dan bir takım size teklifte bulundu. Aldığınız ücretin de 4 katını veriyor. Gider miydiniz? Şu an dünya futbolunda Arabistan çılgınlığı yaşanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her devri kendi içinde değerlendirmek gerekmekte. Şu an futbolun geldiği nokta endüstriyelleşmesi. Bunun en önemli gerçeği ise verilen yüksek rakamlar. Daha önce bilindiği gibi Çin böyle bir yola girdi fakat sorunlar başladıktan sonra geriye döndü. Şimdi de Suudi Arabistan yüksek rakamlarla oyuncu transferleri yapıyor. Gidenlerin hepsi futbolculukta son yıllarını yaşayanlar. Doğal olarak yüksek rakamları tercih edecekler. Fakat Suudi Arabistan futboluna nasıl bir katkı verebilirler bunun yorumunu zamana bırakmak gerek.

ALİ KOÇ'UN TUTARSIZLIĞI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus sonrası birçok isimle görüştü ama işin içinden çıkamadı. Daha önce yolladığı İsmail Kartal'ı tekrar takımın başına getirmek zorunda kaldı. Zorunda diyorum çünkü gelen haberler bu yönde. Bu aşı tutar mı? Çünkü bu seçim bile çok tartışılıyor camiada.
Ali Koç ilk geldiği zaman hatırlanacağı gibi Aykut Kocaman'ın -ki ligi ikinci sırada bitirmişti- yerine Hollanda'dan sportif direktör ve Cocu'yu getirme yanlışı ile işe başladı. Geçen sürede aynı yanlışlar devam etmekte. Değişen sadece teknik adamlar değil sorgulanması gereken bugüne kadar yaptığınız transferler. Başarısızlığın en önemli nedenlerinden birisi de bu. İsmail Kartal, ligi ikinci sırada bitirdikten sonra bir yıl daha şans verilmeyip Jesus'la anlaşıldı. Sormak gerekir; şimdi Jesus gitti tekrar İsmail Kartal geldi. Neden ve niçin? Herhalde böylesi tutarsızlıklar, yanlışlar Ali Koç'a özgü bir durum olsa gerek.

İSPANYA İYİ SEÇİM!
Her yazarımıza aynı soruyu yönelttim. Siz efsane olmuş bir futbolcusunuz tüm Türkiye hatta Avrupa Arda Güler'i konuşuyor. Barcelona'ya mı gitmeli yoksa Avrupa'da daha orta düzey bir takımda mı oynamalı. Siz ne önerirsiniz bu genç isme?
Bazı oyuncular var ki sizi tribünlere çeker. Arda müthiş bir yetenek. Seyretmekten keyif alıyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz futbol iklimi böylesine bir yeteneği geliştirmeye değil, geliştirmemeye çalışır! Çünkü sahada oynatmamaya dönük ve saha dışı davranışlarını gündeme getirecek bir yapımız var. Saç şeklinden tutun da saha içinde hakeme yaptığı en küçük davranış bile magazinsel anlamda her gün değerlendirilecektir. Bu yüzden mutlak yurt dışına gitmelidir. İspanya Ligi kendisi için doğru bir tercih olur ve Barcelona gibi takıma gittiği takdirde gelişimini çok daha yüksek seviyelere getirebilecek bir yapıya sahip. Xavi gibi genç oyunculara şans veren ve de onların gelişmesinde pay sahibi teknik adamla çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.

YENİ İSİMLER KATKI YAPAR AMA HAMSİK'İN YERİ DOLDURULMALI
Trabzon'da sol kanada Orsic, stopere Fernandes, ön liberoya Kourbelis alındı. Bu isimlere ihtiyaç var mıydı? Trezeguet varken Orsic transferi mantıklı mı? İkisi de marka isimler ve ikisi de sol kanat.
Görünen o ki yapılan transferler, teknik adam transferleri. Gelecek sezon oynatacağı sisteme göre bildiği oyuncuları kadroya katmak istiyor. Orsic, ileride her mevkide oynayabilen bir isim. Fakat takıma katkı yaptığı alan genellikle sol kenar. Fernandes ise stoper ve de orta sahanın önünde oynayabilen bir futbolcu. Kourbelis, Yunanistan Milli Takımı'nın orta alandaki daha çok savunma ağırlıklı ismi. Gerektiğinde stoperde de görev almakta. Yapılan transferleri düşündüğümüzde orta alanda Hamsik'ten boşalan yerin doldurulması gerektiği düşüncesindeyim. Trezeguet var ama durumu şu an için belirsiz. Belki de Arabistan'a gidecek. Aslında genele bakınca transferler nokta atışı yapılıyor.

BENCE DOĞRU BİR SEÇİM DEĞİL
Adana Demirspor efsane futbolcu Kluivert'i teknik direktörlüğe getirdi. Bakıldığı zaman çok önemli isimlerin yanında antrenör olarak çalışmış. Bu yeterli mi? Yoksa bu tür tercihler kulübün tanınırlılığı için mi yapılıyor?
Adana Demirspor'un Kluivert tercihi kulübün tanınması ilgili olduğu bir gerçek. Çünkü Kluivert her takımda bugüne kadar ikinci adam olarak görev aldı. Bir de yöneticilik yaptı. İlk ciddi teknik direktör sınavı Adana Demirspor olacak. Ne kadar başarılı olur ve takıma nasıl bir katkı verebilir bunu şu an için konuşmamız erken. Doğru bir tercih mi bana göre hayır...

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30 yaş üstü ile değirmen dönmez
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