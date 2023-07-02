30 yaş üstü ile değirmen dönmez

Ekonomik koşullar nedeniyle sürekli"Gelirlerimiz azaldı" diyen özellikle dörtbüyük takım büyük bir borç batağında veyine onlarca transfer yazılıp çiziliyor. Herkulüp oyuncu arıyor. Burada bir samimiyetsizlikyok mu? Niye ekonomiye görehareket edilmiyor? Rahmetli Cem Karaca'nın şarkısı ile söze başlayalım; "Bindik bir alamete gidiyoruzkıyamete." Takım harcama limitlerinden en fazla payı alan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın toplam geliri 4.8 milyar TL. Bu kulüpleretanımlanan harcama limiti ise 6.2milyar TL. Dört kulübe tanımlanan toplam takım harcama limiti gelirlerinden fazla. Böyle bir durumda, borç batağında olan kulüplerin harcama limitleriyle işin içinden nasıl çıkabilir sorgulanması gereken konu bu. Samimiyetsiz bir ortam,yapılan transferlerin büyük çoğunluğu30 yaş üstü. Bu gerçeğin mutlakdüzeltilmesi gerekmekte ama yıllardırhiçbir şey yok.
HER SEZON AYNI FİLMİ İZLİYORUZ Trabzonspor her sezon olduğu gibitransfere hızlı başladı. Kadroyu değiştiriyor.Sürekli kadroda değişikliğe gitmeksize doğru geliyor mu? Her sezon aynı filmi görmekten gına geldi… Anımsanacağı gibi geçen sezon yapılantransfer sayısı 14'tü. Ama lig bitimindegelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı. Plansız, programsız, kulübün mali durumu düşünülmeden yapılan transfer yanlışları. İstikrar içinse kadro yapılanmasının akılcı ve gerçekçi olması gerekir. Nicelikten çok nitelik önemlidir.
ÇIKACAK SORUNLARDA DESTEK ÖNEMLİ Trabzonspor, hedefini şampiyonlukolarak belirleyecek ama biliyoruzki teknik direktör Bjelica, DinamoZagreb'teki gibi önce sistemi oturtmakistiyor. Bu da bir süreç. Taraftar busüreyi verir mi, vermeli mi? Şampiyonluğu konuşabilmek için çok erken. Başarının gelebilmesi için her takımda olmazsa olmaz bir sistemin yaşama geçirilmesi gerek. Yeni bir kadro ve değişen oyuncuları göz önüne getirdiğimizde sezon başı bir takım inişlerçıkışlar olabilir. Çıkabilecek sorunlardan sonraümitsizliğe düşmemek lazım. Çünkü teknikadam ve yeni oluşan kadronun bir süreyeihtiyacı var. Unutulmaması gereken, sorunlar ortaya çıktığı zaman mutlaka destek verilmeli.
HEPSİNİN ŞANSLARI BANA GÖRE % 25 Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ninkadrolarına bakarsanız ve gözünüzün önüneTrabzonspor gelirse, bordo-mavilileri şampiyonlukiçin şanslı görüyor musunuz? RakiplerinAvrupa'da mücadele edecek olması avantaj getirir mi? Sezon başlarken dört büyük takımın da şampiyonluk şansı yüzde 25'tir. Lig böyle başlar ama sonrasında kimin ne yaşayacağı önemli. Sakatlıklar, cezalar, yanlışkararlar, yanlış tercihler bunların hepsi uzunmaratonda şampiyonluğa etki eden unsurlar. Başkan ve yöneticilerin ortamı geren konuşmaları, taraftarın buna uyup yaptıkları, hepsi bir bütün. O nedenle takımların kadro yapıları kadar saha içinde ve saha dışında yaşanacaklar da yarışta çok önemli.
İCARDİ BÜYÜK KAYIP OLMAZ! İcardi ve WandaNara İstanbul'da mutluolduklarını, güzel birdüzen yakaladıklarınıher fırsatta dilegetiriyorlar. Amagelin görün kiGalatasaray'aimza atacağızdemiyorlar.Sarı-kırmızılıcamia imzayıbekliyor. Busüreci ve sözlerinasıl değerlendiriyorsunuz? Futbolun magazin tarafını bırakmak gerekir. İstanbul'da mutlu olmamaları için hiçbir sebep yok. Verilen rakamı düşünmek gerek. Mutlu olduğunuz bir yerde , huzur bulduğunuz takımda fedakârlık yapmanız gerekmez mi? Ama İcardi'nin böyle bir fedakârlığın yapılabileceği düşüncesinde de değilim. Kulübün içinde bulunduğu mali durum göz önüne getirildiğinde istenilen yüksek rakamların verilmesi biraz zor. Galatasaray gibi birkulüp bir oyuncuyabağlı değil. Olmazsada büyük kayıp olmaz.Yeri dolar...
ÇİN DE AYNI YOLA GİRMİŞTİ AMA… Futbolculuğunuz dönemine gidersek,Trabzonspor'da oynuyorsunuz veArabistan'dan bir takım size teklifte bulundu.Aldığınız ücretin de 4 katını veriyor.Gider miydiniz? Şu an dünya futbolundaArabistan çılgınlığı yaşanıyor. Bunu nasıldeğerlendiriyorsunuz? Her devri kendi içinde değerlendirmek gerekmekte. Şu an futbolun geldiği nokta endüstriyelleşmesi. Bunun en önemli gerçeği ise verilen yüksek rakamlar. Daha önce bilindiği gibi Çin böyle bir yola girdi fakat sorunlar başladıktan sonra geriye döndü. Şimdi de Suudi Arabistan yüksek rakamlarla oyuncu transferleri yapıyor. Gidenlerin hepsi futbolculuktason yıllarını yaşayanlar. Doğal olarakyüksek rakamları tercih edecekler. Fakat Suudi Arabistan futboluna nasıl bir katkı verebilirler bunun yorumunu zamana bırakmak gerek.
ALİ KOÇ'UN TUTARSIZLIĞI Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Jesus sonrası birçok isimle görüştüama işin içinden çıkamadı. Daha önceyolladığı İsmail Kartal'ı tekrar takımınbaşına getirmek zorunda kaldı.Zorunda diyorum çünkü gelen haberlerbu yönde. Bu aşı tutar mı? Çünkübu seçim bile çok tartışılıyor camiada. Ali Koç ilk geldiği zaman hatırlanacağı gibi Aykut Kocaman'ın -ki ligi ikinci sırada bitirmişti- yerine Hollanda'dan sportif direktör ve Cocu'yu getirme yanlışı ile işe başladı. Geçen sürede aynı yanlışlar devam etmekte. Değişen sadeceteknik adamlar değil sorgulanmasıgereken bugüne kadar yaptığınıztransferler. Başarısızlığın en önemlinedenlerinden birisi de bu. İsmail Kartal, ligi ikinci sırada bitirdikten sonra bir yıl daha şans verilmeyip Jesus'la anlaşıldı. Sormak gerekir; şimdi Jesus gitti tekrar İsmail Kartal geldi. Neden ve niçin? Herhalde böylesi tutarsızlıklar, yanlışlar Ali Koç'a özgü bir durum olsa gerek.
İSPANYA İYİ SEÇİM! Her yazarımıza aynı soruyuyönelttim. Siz efsane olmuşbir futbolcusunuz tüm Türkiyehatta Avrupa Arda Güler'i konuşuyor.Barcelona'ya mı gitmeli yoksaAvrupa'da daha orta düzey birtakımda mı oynamalı. Siz ne önerirsinizbu genç isme? Bazı oyuncular var ki sizi tribünlere çeker. Arda müthiş bir yetenek. Seyretmekten keyif alıyoruz. Bizim içindebulunduğumuz futbol iklimiböylesine bir yeteneği geliştirmeyedeğil, geliştirmemeye çalışır! Çünkü sahada oynatmamaya dönük ve saha dışı davranışlarını gündeme getirecek bir yapımız var. Saç şeklindentutun da saha içinde hakeme yaptığıen küçük davranış bile magazinselanlamda her gün değerlendirilecektir. Bu yüzden mutlak yurt dışına gitmelidir. İspanya Ligi kendisi için doğru bir tercih olur ve Barcelona gibi takıma gittiği takdirde gelişimini çok daha yüksek seviyelere getirebilecek bir yapıya sahip. Xavi gibi gençoyunculara şansveren ve de onlarıngelişmesinde paysahibi teknikadamlaçokdaha yüksekseviyelereçıkabilir.
YENİ İSİMLER KATKI YAPAR AMA HAMSİK'İN YERİ DOLDURULMALI Trabzon'da sol kanadaOrsic, stopere Fernandes, önliberoya Kourbelis alındı. Buisimlere ihtiyaç var mıydı? Trezeguetvarken Orsic transferimantıklı mı? İkisi de marka isimlerve ikisi de sol kanat. Görünen o ki yapılan transferler, teknik adam transferleri. Gelecek sezon oynatacağı sisteme göre bildiği oyuncuları kadroya katmak istiyor. Orsic, ileride her mevkide oynayabilen bir isim. Fakat takıma katkı yaptığı alan genellikle sol kenar. Fernandes ise stoper ve de orta sahanın önünde oynayabilen bir futbolcu. Kourbelis, Yunanistan Milli Takımı'nın orta alandaki daha çok savunma ağırlıklı ismi. Gerektiğinde stoperde de görev almakta. Yapılan transferleri düşündüğümüzde orta alanda Hamsik'ten boşalan yerin doldurulmasıgerektiği düşüncesindeyim. Trezeguet var ama durumu şu an için belirsiz. Belki de Arabistan'a gidecek. Aslındagenele bakınca transferlernokta atışı yapılıyor.
BENCE DOĞRU BİR SEÇİM DEĞİL Adana Demirspor efsane futbolcuKluivert'i teknik direktörlüğegetirdi. Bakıldığı zaman çok önemliisimlerin yanında antrenör olarakçalışmış. Bu yeterli mi? Yoksabu tür tercihler kulübün tanınırlılığıiçin mi yapılıyor? Adana Demirspor'un Kluivert tercihi kulübün tanınması ilgili olduğu bir gerçek. Çünkü Kluivert her takımda bugüne kadar ikinci adam olarak görev aldı. Bir de yöneticilik yaptı. İlk ciddi teknik direktör sınavı Adana Demirspor olacak. Ne kadar başarılı olur ve takıma nasıl bir katkı verebilir bunu şu an için konuşmamız erken. Doğru bir tercih mi bana göre hayır...