30 yaş üstü ile değirmen dönmez

Cem Karaca'nın şarkısı ile söze başlayalım;Takım harcama limitlerinden en fazla payı alan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın toplam geliri 4.8 milyar TL.Dört kulübe tanımlanan toplam takım harcama limiti gelirlerinden fazla. Böyle bir durumda, borç batağında olan kulüplerin harcama limitleriyle işin içinden nasıl çıkabilir sorgulanması gereken konu bu.sezon aynı filmi görmekten gına geldi… Anımsanacağı gibiPlansız, programsız, kulübün mali durumu düşünülmeden yapılan transfer yanlışları. İstikrar içinse kadro yapılanmasının akılcı ve gerçekçi olması gerekir.konuşabilmek için çok erken. Başarının gelebilmesi için her takımda olmazsa olmaz bir sistemin yaşama geçirilmesi gerek. Yeni bir kadro ve değişen oyuncuları göz önüne getirdiğimizde sezon başı bir takım inişlerçıkışlar olabilir.Unutulmaması gereken, sorunlar ortaya çıktığı zaman mutlaka destek verilmeli.başlarken dört büyük takımın da şampiyonluk şansı yüzde 25'tir. Lig böyle başlar ama sonrasında kimin ne yaşayacağı önemli.Başkan ve yöneticilerin ortamı geren konuşmaları, taraftarın buna uyup yaptıkları, hepsi bir bütün. O nedenle takımların kadro yapıları kadar saha içinde ve saha dışında yaşanacaklar da yarışta çok önemli.magazin tarafını bırakmak gerekir. İstanbul'da mutlu olmamaları için hiçbir sebep yok. Verilen rakamı düşünmek gerek. Mutlu olduğunuz bir yerde , huzur bulduğunuz takımda fedakârlık yapmanız gerekmez mi? Ama İcardi'nin böyle bir fedakârlığın yapılabileceği düşüncesinde de değilim. Kulübün içinde bulunduğu mali durum göz önüne getirildiğinde istenilen yüksek rakamların verilmesi biraz zor.devri kendi içinde değerlendirmek gerekmekte. Şu an futbolun geldiği nokta endüstriyelleşmesi. Bunun en önemli gerçeği ise verilen yüksek rakamlar. Daha önce bilindiği gibi Çin böyle bir yola girdi fakat sorunlar başladıktan sonra geriye döndü. Şimdi de Suudi Arabistan yüksek rakamlarla oyuncu transferleri yapıyor.Fakat Suudi Arabistan futboluna nasıl bir katkı verebilirler bunun yorumunu zamana bırakmak gerek.Koç ilk geldiği zaman hatırlanacağı gibi Aykut Kocaman'ın -ki ligi ikinci sırada bitirmişti- yerine Hollanda'dan sportif direktör ve Cocu'yu getirme yanlışı ile işe başladı. Geçen sürede aynı yanlışlar devam etmekte.. İsmail Kartal, ligi ikinci sırada bitirdikten sonra bir yıl daha şans verilmeyip Jesus'la anlaşıldı. Sormak gerekir; şimdi Jesus gitti tekrar İsmail Kartal geldi. Neden ve niçin? Herhalde böylesi tutarsızlıklar, yanlışlar Ali Koç'a özgü bir durum olsa gerek.oyuncular var ki sizi tribünlere çeker. Arda müthiş bir yetenek. Seyretmekten keyif alıyoruz.Çünkü sahada oynatmamaya dönük ve saha dışı davranışlarını gündeme getirecek bir yapımız var.Bu yüzden mutlak yurt dışına gitmelidir. İspanya Ligi kendisi için doğru bir tercih olur ve Barcelona gibi takıma gittiği takdirde gelişimini çok daha yüksek seviyelere getirebilecek bir yapıya sahip.o ki yapılan transferler, teknik adam transferleri. Gelecek sezon oynatacağı sisteme göre bildiği oyuncuları kadroya katmak istiyor., ileride her mevkide oynayabilen bir isim. Fakat takıma katkı yaptığı alan genellikle sol kenar.ise stoper ve de orta sahanın önünde oynayabilen bir futbolcu., Yunanistan Milli Takımı'nın orta alandaki daha çok savunma ağırlıklı ismi. Gerektiğinde stoperde de görev almakta. Yapılan transferleri düşündüğümüzde orta alandaTrezeguet var ama durumu şu an için belirsiz. Belki de Arabistan'a gidecek.Demirspor'un Kluivert tercihi kulübün tanınması ilgili olduğu bir gerçek. Çünkü Kluivert her takımda bugüne kadar ikinci adam olarak görev aldı. Bir de yöneticilik yaptı. İlk ciddi teknik direktör sınavı Adana Demirspor olacak. Ne kadar başarılı olur ve takıma nasıl bir katkı verebilir bunu şu an için konuşmamız erken. Doğru bir tercih mi bana göre hayır...