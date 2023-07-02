Aman Ferdi’yi satmayın

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken 62 yaşındaki teknik adam, hızlı şekilde kolları sıvadı ve yeni sezon için planlamasını yaptı.Teknik patron İsmail Kartal ilk etapta hücum hattına yüzünü çevirirken takımda istemediği 3 oyuncunun adını da verdi.Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.Deneyimli çalıştırıcının, takımda kalmasını istediği ilk isim Arda Güler... Ancak yıldız futbolcunun ayrılığı ise kapıda. Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayanSözleşmesi biten Zajc ile de yeniden anlaşılması bekleniyor. Serdar Aziz- Luan Peres tandemini ilk olarak planlayan tecrübeli antrenör, sol bektePeres'i bu bölgeye çekip Szalai'yi sol stoper yapacak.Rapordaki en kritik durum isebölümü. Bu isimleroluşuyor. Bu oyuncuların ayrılması halinde ise yerlerine hemen takviye yapılacak. Osayi'nin atletizm özelliğini kullanmak isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcunun satılması durumunda Sassuolo'dan Mert Müldür'ü hedef olarak belirledi.