Aman Ferdi’yi satmayın

İşte F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın raporu: Pedro ve Samatta'yı gözden çıkaran 62 yaşındaki çalıştırıcı Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Zajc, Batshuayi ve Emre Mor için 'kesin kalsın' dedi
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken 62 yaşındaki teknik adam, hızlı şekilde kolları sıvadı ve yeni sezon için planlamasını yaptı. Takım kadrosunutransfer dönemiiçin 3 kategoriyeayıran tecrübelihoca, buna göre deyönetime ilk raporunu verdi.
JOAO PEDRO'YA YOL GÖZÜKTÜ
Teknik patron İsmail Kartal ilk etapta hücum hattına yüzünü çevirirken takımda istemediği 3 oyuncunun adını da verdi. Yenitransfer Dzeko'nunyanısıra Batshuayi, King veSerdar Dursun'un yeni sezoniçin yeterli olacağını söyleyendeneyimli çalıştırıcı, Samattaile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığınısöyledi. Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.
BU YEDİLİ DURSUN
Deneyimli çalıştırıcının, takımda kalmasını istediği ilk isim Arda Güler... Ancak yıldız futbolcunun ayrılığı ise kapıda. Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal;Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz,Luan Peres, Crespo, Batshuayive Emre Mor'un satılmamasınıraporuna yazdı. Sözleşmesi biten Zajc ile de yeniden anlaşılması bekleniyor. Serdar Aziz- Luan Peres tandemini ilk olarak planlayan tecrübeli antrenör, sol bekte Oosterwolde'yi beğenmezse Peres'i bu bölgeye çekip Szalai'yi sol stoper yapacak.
OSAYİ&SZALAİ&ROSSİ'YE VİZE!
Rapordaki en kritik durum ise 'teklif gelirse gidebilirler' bölümü. Bu isimler Osayi Samuel, Szalai, Arao,Rossi ve Joshua King'den oluşuyor. Bu oyuncuların ayrılması halinde ise yerlerine hemen takviye yapılacak. Osayi'nin atletizm özelliğini kullanmak isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcunun satılması durumunda Sassuolo'dan Mert Müldür'ü hedef olarak belirledi. Stoperde ise LuanPeres'i, Szalai'nin önünde görenKartal, Arao'yu da sıralamasındaarkaya aldığı için gidişineonay verdi.