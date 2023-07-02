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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:56

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibinde iki ayrılık

Antalyaspor’da Nuri Şahin’in ekibinde iki ayrılık

Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin'in ekibinde yer alan ve sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e veda edildi.

Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor'da, teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins ile yollar ayrıldı.

Groenendijk ve Martins'in vedasıyla ilgili olarak kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşmeleri sona eren teknik sorumlumuz Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörümüz Marcelo Martins ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

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Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibinde iki ayrılık
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