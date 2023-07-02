Antalyaspor’da Nuri Şahin’in ekibinde iki ayrılık

Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor'da, teknik sorumlu Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörü Marcelo Martins ile yollar ayrıldı.

Groenendijk ve Martins'in vedasıyla ilgili olarak kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşmeleri sona eren teknik sorumlumuz Alfons Groenendijk ve atletik performans antrenörümüz Marcelo Martins ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."