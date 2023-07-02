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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:47

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, siyah beyazlı takımla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, siyah beyazlık takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e veda etti.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şenol Güneş ile bir fotoğrafına yer vererek "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.

29 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST
30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda siyah beyazlı formayı 29 maçta giydi ve 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Tayfur Bingöl'ün 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti
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