FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Villarreal’den Livakovic’e 10 milyon Euro

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımının kalecisi Dominik Livakovic'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hırvat kaleci için sarı lacivertli kulübün yanı sıra Fiorentina ve Villarreal'in de devrede olduğu, özellikle İspanyol kulübünün bu transferde, diğer kulüplere göre bir adım önde bulunduğu iddia edildi.

VILLARREAL'DEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Villarreal Livakovic'in transferi konusunda oldukça ciddi ve Hırvat kalecinin bonservisi için masaya 10 milyon euro koymaya hazır. Bu rakam aynı zamanda 28 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli. Fiorentina'nın teklif ettiği 6 milyon euronun ise Zagreb tarafından çok düşük görüldüğü için reddedildi.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Haberde, bazı Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de Livakovic ile ilgilendiği belirtilirken, Dinamo Zagreb'in işi adeta bir açık artırmaya çevirdiği ancak Villarreal'den gelecek 10 milyon euroluk teklifin rekabeti alt üst edeceği vurgulandı.