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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:50

GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira'dan tesis çalışanlarına şampiyonluk primi

GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira’dan tesis çalışanlarına şampiyonluk primi

Galatasaray'da Sergio Oliveira şampiyonluk için verilen primden, tesis çalışanlarının da faydalanmasını istedi.

Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan duyarlı hareket... Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu, Florya'daki personeli unutmadı. Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk için verilen primlerden tesislerde çalışanların da yararlanmasını istedi.

31 yaşındaki oyuncu şampiyonluğa ulaşırken personelin hizmetlerine dikkat çekerek, "Biz bir takımız ve bir aileyiz. Tesislerde çalışanlar bizimle yakından ilgileniyor. Onları unutmamamız gerekiyor. Bizler nasıl prim alıyorsak, bizimle her an beraber olan kulüp çalışanları da bundan faydalanabilmeli" ifadesini kullandı.

MUSLERA VE KEREM DE DEVREDE
Galatasaray'da Oliveira konuyla ilgili idarecilere görüşlerini aktarırken, diğer taraftan takım kaptanlarının da personelin unutulmaması için harekete geçeceği öğrenildi. Florya'da personelin yüzünün gülmesinin önemine dikkat çekecek olan Muslera ve Kerem'in de konuyla ilgili harekete geçilmesini isteyeceği bildirildi. (Milliyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira'dan tesis çalışanlarına şampiyonluk primi
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