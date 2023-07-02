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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:40

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rogerio transferinde rakip Benfica

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rogerio transferinde rakip Benfica

Sol beke transfer yapacak olan Galatasaray, Sassuolo’da oynayan Rogerio’yu kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu için Portekiz ekibi Benfica da devreye girdi. Gözler oyuncunun kararına çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Avrupa'dan birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor.

İtalyan basını, 25 yaşındaki Sambacı ile ilgili son durumu yazdı. Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği Rogerio'ya Benfica da talip oldu. Hem Portekiz ekibinin hem de Cimbom'un bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı. Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek. (Takvim)

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rogerio transferinde rakip Benfica
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