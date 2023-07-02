İsmail Kartal Samandıra'ya indi! "Bu sene şampiyon biz olacağız"

"ALLAH'IN İZNİYLE BU SENE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Sezon sonunda şampiyon olmak için çok çalışacaklarını belirten Kartal, "Camiamızın ve bütün taraftarlarımızın çok büyük beklentisi var. Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmemiz için oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz inşallah Allah bizi mahcup etmez. Yeni sezon hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.