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Giriş Tarihi: 2.7.2023

La Liga’yı birbirine düşürdü!

La Liga’yı birbirine düşürdü!

Barça ve R.Madrid, Arda için yarışırken Sevilla da düzenli forma vaadi ile masada

F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler, transferde İspanya'nın iki devini karşı karşıya getirdi. 18 yaşındaki oyuncuyu ısrarla isteyen Barcelona, scoutlarından olan efsane oyuncusu Deco'yu da İstanbul'a gönderdi ve işi resmiyete döktü. Barcelona, genç yıldızı satın almak için her yolu denerken ezeli rakibi Real Madrid ise Barça'nın teklifine göre yeniden temasa geçecek. Katalan ekibi, içinde 1 sezon daha F.Bahçe'de kalmayı içeren bir teklif sunarken 18 yaşındaki hücum oyuncusu düzenli oynayacağı bir takım istiyor. Bunun için Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıra Sevilla da futbolcu için devrede. Bonservis konusunda 20 milyon Euro seviyesine çıkan üç takım da Arda Güler'i ikna etmek için yarışıyor.

F.BAHÇE'DE BAYRAM COŞKUSU
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve kulüp üyeleri katıldı. Futbolun yanı sıra amatör branşlardaki sporcuların da yer aldığı törende üyeler de hasret giderdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ve üyeler törende hatıra fotoğrafı çekimi de yaptı.

YİNE YENİDEN AL HİLAL!
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Jesus'un alacağı ücret ise açıklanmadı. Portekizli hoca, 2018-2019 sezonunda görev aldığı Al-Hilal ile ligi ikinci sırada bitirmişti. Geçen sezonu ise 3. tamamlayan Al-Hilal, Arabistan'daki transfer çılgınlığında Ruben Neves ile Chelsea'den Koulibaly'yi kadrosuna katmıştı.

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La Liga’yı birbirine düşürdü!
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