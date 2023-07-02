La Liga’yı birbirine düşürdü!

F.Bahçe'nin yıldızı Arda Güler, transferde İspanya'nın iki devini karşı karşıya getirdi.Barcelona, genç yıldızı satın almak için her yolu denerken ezeli rakibi Real Madrid ise Barça'nın teklifine göre yeniden temasa geçecek. Katalan ekibi, içinde 1 sezon daha F.Bahçe'de kalmayı içeren bir teklif sunarken 18 yaşındaki hücum oyuncusu düzenli oynayacağı bir takım istiyor. Bunun için Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıraFenerbahçe Spor Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni dün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve kulüp üyeleri katıldı. Futbolun yanı sıra amatör branşlardaki sporcuların da yer aldığı törende üyeler de hasret giderdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç ve üyeler törende hatıra fotoğrafı çekimi de yaptı.Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Jesus'un alacağı ücret ise açıklanmadı.Geçen sezonu ise 3. tamamlayan Al-Hilal, Arabistan'daki transfer çılgınlığındaile Chelsea'den'yi kadrosuna katmıştı.