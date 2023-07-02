Son dakika: Fenerbahçe’de Pelkas, Alioski ve Berisha ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre Fenerbahçe; Pelkas, Alioski ve Berisha ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.