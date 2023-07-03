9 yıllık özlemi bitireceğiz!

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nda 10 yıllık özlemi bitiren Fenerbahçe, yeni hedefler için hazırlıklarına başladı. Kariyerinde 3. kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal, önce saha ortasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Ardından basın mensuplarına "Hoş geldiniz" diyen 62 yaşındaki hocaya duygu ve hedefleri soruldu. Kartal, "Bu sene 9 yıl geçti.Herkes birbirine saygılı olacak" ifadelerini kullandı. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak F.Bahçe, Pari Premier Cup için Rusya'ya gidecek. 9 Temmuz'da Zenit (19.30), 12 Temmuz'da Kızılyıldız (19.30) ve 15 Temmuz'da Neftchi (14.00) ile karşılaşacak.Yardımcı antrenörler Recep Karatepe, Zeki Murat Göle, Kemal Kurak, Sercan Terzioğlu. Kaleci antrenörleri Haluk Kaplan ve Yasin Cirav. Atletik performans antrenörleri Cengiz Sirkan ve Cihan Mert Cengiz. Analiz uzmanı Melikşah Sezgin. Analistler Kerem Güneş ve Mehmet Turhan Demir.İlk idmana, 5 Temmuz'a kadar izinli olan; Dzeko'nun da yer aldığı milli futbolcular, dedesi vefat eden Crespo ve burun ameliyatı olan Emre Mor katılmadı.