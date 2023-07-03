90 dakikalık Fırtına!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica,Yardımcıları ile birlikte geçtiğimiz sezonun analizlerini yapıp fiziksel eksiklikleri tespit eden Hırvat çalıştırıcı, ilk kampta takımın birbirini tanımasının yanı sıra fiziksel yüklemelerle en önemli aşamayı geçmek istiyor. Oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "vurgusu yapan 51 yaşındaki teknik adam, herkesin bu oyun aklını kabullenmesine de sık sık dikkat çekiyor. Geçen sezon maçın geneline yayılmayan mücadele gücünün bu kez eksiksiz olması da Bjelica'nın öncelikli konusu.Fırtına, kurduğu hücum hattı ile rakiplerin de korkulu rüyası olma yolunda. Orsic transferi ile birlikte kanatlar daha da güçlenirken sağda Visca, solda ise Trezeguet ile Orsic ikilisi şimdiden taraftarı heyecanlandırıyor. Sağ kanat Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsic'in yüksek enerjileri teknik direktör Nenad Bjelica'yı da mutlu ediyor. Trezeguet ise izin sonrasında takıma ve rekabete dahil olacak.30 Haziran'da yeni sezon hazırlıkları için Trabzon'da toplanan Trabzonspor'da havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlarda oyuncular zor anlar yaşamaya başladı. Dün hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşırken nem de %60'lara çıktı. Oyuncular çareyi başlarına su dökerek bulmaya çalıştı. Abdülkadir Ömür aşırı sıcaktan sık sık başını suyla yıkadı.