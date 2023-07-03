Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor topbaşı yaptı! Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı...
Giriş Tarihi: 3.7.2023 16:19

Adana Demirspor topbaşı yaptı! Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı...

İHA
Adana Demirspor topbaşı yaptı! Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı...

Adana Demirspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Düzce kampı başladı. Mavi-lacivertli ekip, 13 Temmuz’a kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Yeni teknik direktör Patrick Kluivert ise takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Süper Lig'de geçen sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamlayan mavi-lacivertli ekipte 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı.

PATRICK KLUIVERT İLK İDMANINA ÇIKTI

Dün akşam kampa katılan Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına bugün çıktı. Kluivert idaresinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, Düzce kampına 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor topbaşı yaptı! Patrick Kluivert ilk idmanına çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA