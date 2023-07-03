Barcelona: Görüşüyoruz

Futbol kamuoyu nefesini tutmuş, Arda Güler'in İspanya'nın hangi devine imza atacağını bekliyor. Dün de Mundo Deportivo,haberi ile yaşanan büyük derbiyi kapaktan verdi. Barcelona Başkanı Joan Laporta da ikinci kez Arda Güler'i ne kadar istediklerini belirtti. Barça Başkanı, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda'yı istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun bugün F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la üçüncü kez bir araya gelmesi ve kararını iletmesi bekleniyor.