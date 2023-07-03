Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra milli takımlarda bulunan Mert Günok, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Roman Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Arthur Masuaku da idmanda yer almadı. Onur Bulut ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı ve yarım saatlik çalışmanın ardından sahadan ayrıldı. Rachid Ghezzal ise idmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı çalışarak idmanı sonlandırdı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti.