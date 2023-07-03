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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:53

Cimbom'dan sürpriz transfer hamlesi! Nelsson yerine Jan Paul Van Hecke

Cimbom’dan sürpriz transfer hamlesi! Nelsson yerine Jan Paul Van Hecke

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde adımlarını atmaya devam ediyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Nelsson'u satması halinde savunmaya yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Savunmaya düşünülen sürpriz isim ise Jan Paul Van Hecke oldu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu daha güçlendirmek adına transferde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim listedeki oyuncular için harekete geçti.

NELSSON YERİNE SÜRPRİZ İSİM

Takımdaki yıldız oyunculara teklifler alan Galatasaray yönetimi, Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiriyor. Geride bıraktığımız sezonda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Danimarkalı oyuncunun yerine alınacak alternatif isim de belli oldu.

JAN PAUL VAN HECKE

İngiltere'de transfer görüşmeleri yapan Erden Timur, Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Hollandalı oyuncu Jan Paul Van Hecke'yi gündemine aldı. Uzun boyuyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu için olumlu görüşmeler yapan Erden Timur'un pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

Galatasaray, Nelsson'u satması halinde Jan Paul Van Hecke'yi kadrosuna katabileceği iddia ediliyor.

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Cimbom'dan sürpriz transfer hamlesi! Nelsson yerine Jan Paul Van Hecke
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