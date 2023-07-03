Cimbom’dan sürpriz transfer hamlesi! Nelsson yerine Jan Paul Van Hecke

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu daha güçlendirmek adına transferde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim listedeki oyuncular için harekete geçti.
NELSSON YERİNE SÜRPRİZ İSİM
Takımdaki yıldız oyunculara teklifler alan Galatasaray yönetimi, Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiriyor. Geride bıraktığımız sezonda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Danimarkalı oyuncunun yerine alınacak alternatif isim de belli oldu.
Galatasaray, Nelsson'u satması halinde Jan Paul Van Hecke'yi kadrosuna katabileceği iddia ediliyor.