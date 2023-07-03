Altınordu, 10 yılda sattığı 24 oyuncudan 37.6 milyon Euro gelir elde etti. Altyapısından yetiştirdiği Çağlar ve Cengiz’e Avrupa’nın kapılarını açan İzmir ekibi, son olarak 17 yaşındaki Onuralp Çevikkan’ı Trabzonspor’a gönderdi
Kötü bir sezon geçirdiği 2022- 23'ün sonunda TFF 2. Lig'e düşen, altyapısıyla Türkiye'nin haklı gururu Altınordu, futbolcu satışlarıyla kasasını katlamaya devam ediyor. Bu yılRus ekibi Orenburg'a; EmircanGürlük'ü yollayan futbolcu fabrikası,17 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ıda Trabzonspor'a gönderdi. İzmir ekibi, böylelikle son 10 yılda 24 futbolcuyu yurt dışı ve yurt içine pazarladı. 21 ismi Süper Lig'e kazandırırken 3 oyuncunun Avrupa vitrinineçıkmasınısağladı.
EN ÇOK OYUNCU TRABZON'A
Hem yetiştiren hem de satan özelliğiyle öncü kulüp halini alan Altınordu, elden çıkardığı oyuncuların satışından 37.6 milyon Euro bonservis kazandı. En yüksek kârınıÇağlar Söyüncü'yü 7.9 milyon Euro'yaFreiburg'a vererek yapan kırmızı-lacivertli ekip, oyuncunun LeicesterCity'ye bir sonraki transferindende 5 milyon 350 bin Euro aldı. Cengiz Ünder'in Başakşehir'e gidişinden 4.8 milyon Euro, Roma'ya satışından da 4.1 milyon bonus kazandı. İzmir kulübü, en fazla oyuncuyu Trabzonspor'a (5) yollarken bordomavilileri;Başakşehir (3) ve Fenerbahçe (2) izledi.