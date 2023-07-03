Futbolcu fabrikası

Kötü bir sezon geçirdiği 2022- 23'ün sonunda TFF 2. Lig'e düşen, altyapısıyla Türkiye'nin haklı gururu Altınordu, futbolcu satışlarıyla kasasını katlamaya devam ediyor.İzmir ekibi, böylelikle son 10 yılda 24 futbolcuyu yurt dışı ve yurt içine pazarladı. 21 ismi Süper Lig'e kazandırırken 3 oyuncununHem yetiştiren hem de satan özelliğiyle öncü kulüp halini alan Altınordu, elden çıkardığı oyuncuların satışından 37.6 milyon Euro bonservis kazandı.Cengiz Ünder'in Başakşehir'e gidişinden 4.8 milyon Euro, Roma'ya satışından da 4.1 milyon bonus kazandı. İzmir kulübü, en fazla oyuncuyu Trabzonspor'a (5) yollarken