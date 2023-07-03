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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:16 Son Güncelleme: 3.7.2023 09:17

İsmail Kartal'dan iddialı sözler! "9 yıllık özlemi bitireceğiz!"

İsmail Kartal’dan iddialı sözler! 9 yıllık özlemi bitireceğiz!

Süper Lig'de 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, ""Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nda 10 yıllık özlemi bitiren Fenerbahçe, yeni hedefler için hazırlıklarına başladı. Kariyerinde 3. kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal, önce saha ortasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Ardından basın mensuplarına "Hoş geldiniz" diyen 62 yaşındaki hocaya duygu ve hedefleri soruldu. Kartal, "Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum, çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak" ifadelerini kullandı. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak F.Bahçe, Pari Premier Cup için Rusya'ya gidecek. 9 Temmuz'da Zenit (19.30), 12 Temmuz'da Kızılyıldız (19.30) ve 15 Temmuz'da Neftchi (14.00) ile karşılaşacak.



İŞTE KARTAL'IN EKİBİ
Yardımcı antrenörler Recep Karatepe, Zeki Murat Göle, Kemal Kurak, Sercan Terzioğlu. Kaleci antrenörleri Haluk Kaplan ve Yasin Cirav. Atletik performans antrenörleri Cengiz Sirkan ve Cihan Mert Cengiz. Analiz uzmanı Melikşah Sezgin. Analistler Kerem Güneş ve Mehmet Turhan Demir.

CRESPO ÖZEL İZİNLİ
İlk idmana, 5 Temmuz'a kadar izinli olan; Dzeko'nun da yer aldığı milli futbolcular, dedesi vefat eden Crespo ve burun ameliyatı olan Emre Mor katılmadı.

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İsmail Kartal'dan iddialı sözler! "9 yıllık özlemi bitireceğiz!"
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