Jorge Jesus Fenerbahçe’yi 1 ayda unuttu!

Brezilya mı Suudi Arabistan Milli Takımı mı derken Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, daha önceyaşadığı Al Hilal'e döndü. Suudi Arabistan ekibi transferi, "Taktiklerin efendisi geri döndü" mesajıyla duyurdu. 68 yaşındaki hoca ise kendi sosyal medya hesabından, "Mutlu olduğum yere dönmekten mutluyum" paylaşımı yaptı.Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması,sorusunu da akıllara getirdi. GözlerBrezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu.Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde. Teklif alırsa Fenerbahçe pazarlığa açık.