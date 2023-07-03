Jorge Jesus Fenerbahçe’yi 1 ayda unuttu!

Al Hilal, Jesus’la anlaştığını ‘Taktiklerin efendisi’ mesajıyla duyurdu. Portekizli hoca da “Mutlu olduğum yere döndüğüm için mutluyum” dedi
Brezilya mı Suudi Arabistan Milli Takımı mı derken Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, daha önce 2018-19 sezonunda çalıştırdığıve lig ikinciliği yaşadığı Al Hilal'e döndü. Suudi Arabistan ekibi transferi, "Taktiklerin efendisi geri döndü" mesajıyla duyurdu. 68 yaşındaki hoca ise kendi sosyal medya hesabından, "Mutlu olduğum yere dönmekten mutluyum" paylaşımı yaptı.
ARAO İÇİN 5.5 MİLYON EURO
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'dentransfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizlihocanın isteğiyleFenerbahçe'yegelen eski öğrencisiWillian Arao'ya çevrildi. Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındakiorta saha, geride kalansezonda 45 resmimaça çıkmış ve3295 dakika sürealmıştı. Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde. Teklif alırsa Fenerbahçe pazarlığa açık.