Locası hazır bekleniyor

Kiralık kontratı sona eren ve kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica haber bekliyor. İstanbul'a alışan ve yeniden G.Saray'a dönmek istediğini İngiliz ekibine ileten Kosovalı oyuncuyu kulübü deNorwich, hücum hattına takviyeyi ise Giresunspor'dan Sainz'i alarak yaptı.27 yaşındaki sağ kanat, F.Bahçe'nin ilgisine rağmen sarıkırmızılılarda oynamak için isteğini yineledi.Kosovalıoyuncu, G.Saray deneyimi ile ilgili ülkesinde de açıklamalarda bulundu. Güzel bir yıl geçirdiğini söyleyen Rashica,dedi.27 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.Süper Lig'de 26 maça çıkan Rashica, 4 gol-7 asist ile 11 kez skora etki etti.Kosova Milli Takımı formasını 48 defa sırtına geçiren yıldız oyuncu, toplam 8 gol buldu.