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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Ozan haber bekliyor

Ozan haber bekliyor

Beşiktaş’ın gündemine gelen milli futbolcu, Şenol Güneş ile yeniden çalışmayı çok istiyor

Adı bir kez daha Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan, transferini heyecanla bekliyor. Futbola Hull City'de devam eden tecrübeli orta sahanın, kariyerinde büyük öneme sahip olan teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı istediği ve siyahbeyazlılardan haber beklediği kaydedildi. Güneş'in de eski oyuncusuna sıcak baktığı ve kadroda yerli alternatif oluşturmak için önemli bir hamle olacağını düşündüğü belirtildi. Beşiktaş cephesi şu an için girişimde bulunmadıklarını vurgulasa da ilerleyen günlerde 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

HALİL'DE GERİ ADIM YOK
Siyah-beyazlı ekip, Halil Dervişoğlu'nu ekonomik şartların uygunluğu halinde transfer edecek. Brentford'un talep ettiği 2.5 milyon Euro civarı bonservis bedelini gerçekçi bulmayan Beşiktaş, cüzi bir bonservis ve yüzde 50 sonraki satıştan pay teklifinde değişiklik yapmadı. Kartal, prensipte anlaştığı 23 yaşındaki santrfor için şu ana dek 500 bin Euro'nun üzerine çıkmadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yeni sezon için önceki gün topbaşı yapan Beşiktaş, dün de Şenol Güneş yönetiminde bir çalışma gerçek

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