Ozan haber bekliyor

Adı bir kez daha Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan, transferini heyecanla bekliyor. Futbola Hull City'de devam eden tecrübeli orta sahanın, kariyerinde büyük öneme sahip olan teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı istediği ve siyahbeyazlılardan haber beklediği kaydedildi.Beşiktaş cephesi şu an için girişimde bulunmadıklarını vurgulasa da ilerleyen günlerde 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.Siyah-beyazlı ekip, Halil Dervişoğlu'nu ekonomik şartların uygunluğu halinde transfer edecek. Brentford'un talep ettiği 2.5 milyon Euro civarı bonservis bedelini gerçekçi bulmayanKartal, prensipte anlaştığı 23 yaşındaki santrfor için şu ana dek 500 bin Euro'nun üzerine çıkmadı.Yeni sezon için önceki gün topbaşı yapan Beşiktaş, dün de Şenol Güneş yönetiminde bir çalışma gerçek