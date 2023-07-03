Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sevgisi sınır tanımıyor! Oğlunun adını Aboubakar koydu...

Koyu Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Fatih Oruçlu ve Emine Oruçlu çifti 15 Haziran'da dünyaya gelen erkek evlatlarına Aboubakar Emin adını koydu.

Baba Mehmet Fatih Oruçlu, "İkinci döneminde Beşiktaş'tan ayrıldığında çok üzülmüştüm. Beşiktaş'ı seviyorsa bir daha dönerse Rabbim de bana erkek evlat nasip ederse adını Aboubakar koyacağım demiştim. Geçen sene Aboubakar Beşiktaş'a döndü. Eşimle bir kez daha erkek evlat sahibi olacağımızı öğrenince daha önce kendime verdiğim söz aklıma geldi ve adını Aboubakar koyduk. İnşallah oğlum da Aboubakar'ın izinden gider ve ileride Beşiktaş'a hizmet eder" dedi.