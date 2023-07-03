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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:21 Son Güncelleme: 3.7.2023 09:22

Trabzonspor'dan sıcakta yoğun mesai!

Trabzonspor’dan sıcakta yoğun mesai!

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan ve 4 takviye ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, dün sıcak havada yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Fırtına, kurduğu hücum hattı ile rakiplerin de korkulu rüyası olma yolunda. Orsic transferi ile birlikte kanatlar daha da güçlenirken sağda Visca, solda ise Trezeguet ile Orsic ikilisi şimdiden taraftarı heyecanlandırıyor. Sağ kanat Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsic'in yüksek enerjileri teknik direktör Nenad Bjelica'yı da mutlu ediyor. Trezeguet ise izin sonrasında takıma ve rekabete dahil olacak.

SICAKTA YOĞUN MESAİ
30 Haziran'da yeni sezon hazırlıkları için Trabzon'da toplanan Trabzonspor'da havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlarda oyuncular zor anlar yaşamaya başladı. Dün hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşırken nem de %60'lara çıktı. Oyuncular çareyi başlarına su dökerek bulmaya çalıştı. Abdülkadir Ömür aşırı sıcaktan sık sık başını suyla yıkadı.

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Trabzonspor'dan sıcakta yoğun mesai!
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