Valencia&İcardi en iyiler içinde

Futbolda 2022-23 sezonununnu İspanya'nın önde gelengazetelerinden Marca çıkardı.Premier Lig şampiyonu olan, FA Cup'ıkazanan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuile başarısını taçlandıranlisteyeilk sıradan giriş yaptı. Süper Lig'den ikioyuncu, en iyiler arasına girmeyi başardı.Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29gol atan ve kral olan Enner Valencia 86.sırayı alırken, kiralık olarak oynadığıGalatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paysahibi olan Mauro İcardi 91.'liği elde etti.M.City'den 8, R.Madrid'den 9 futbolcu 100 kişilik listede yer alırken, Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'den 5 oyuncu, İtalya'da 33 yıl sonra Serie A'yı kazanan Napoli listeye 4 futbolcu sokabildi.ilk 50'ye girebilen az sayıdaki savunma oyuncusundan biri oldu. A Milli Takım forması giyen, Feyenoord'da gösterdiği performansla Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen ve84. sırada yer aldı.