Valencia&İcardi en iyiler içinde

Marca’nın en iyi 100 futbolcu listesinde zirve Haaland’ın oldu. F.Bahçe formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Enner Valencia 86. sırayı alırken, G.Saraylı İcardi 91.’liği elde etti
Futbolda 2022-23 sezonunun 'ZRaporu'nu İspanya'nın önde gelengazetelerinden Marca çıkardı. 115 kişilikjüri üyesi en iyi 100 futbolcuyu seçti.Premier Lig şampiyonu olan, FA Cup'ıkazanan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuile başarısını taçlandıran ManchesterCity'nin yıldızı Erling Haaland listeyeilk sıradan giriş yaptı. Süper Lig'den ikioyuncu, en iyiler arasına girmeyi başardı.Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29gol atan ve kral olan Enner Valencia 86.sırayı alırken, kiralık olarak oynadığıGalatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paysahibi olan Mauro İcardi 91.'liği elde etti.
HOLLANDA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇILEN ORKUN KÖKÇÜ 84. OLDU
M.City'den 8, R.Madrid'den 9 futbolcu 100 kişilik listede yer alırken, Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'den 5 oyuncu, İtalya'da 33 yıl sonra Serie A'yı kazanan Napoli listeye 4 futbolcu sokabildi. Napoli'deki başarısıyla B.Münih'etransfer olan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae42. sırada bulunarak ilk 50'ye girebilen az sayıdaki savunma oyuncusundan biri oldu. A Milli Takım forması giyen, Feyenoord'da gösterdiği performansla Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen ve 30 milyon Euro'ya Benfica'yaimza atan Orkun Kökçü 84. sırada yer aldı.