Dominik Livakovic’in aklını Villarreal karıştırdı!

Yabancı kaleci takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın listesinin ilk sırasındaki Livakovic için tek engel La Liga! Hırvat file bekçisi kariyerini İspanya'da sürdürmek isterken Villarreal 6 milyon Euro teklif etti. Dinamo Zagreb ise F.Bahçe'nin 8 milyon Euro'luk önerisini kabul ederken artık son karar oyuncuda. 28 yaşındaki eldiven, La Liga aşkından vazgeçerse Kanarya'ya imzayı atacak.