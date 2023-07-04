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Giriş Tarihi: 4.7.2023 09:06 Son Güncelleme: 4.7.2023 09:08

Dominik Livakovic’in aklını Villarreal karıştırdı!

Dominik Livakovic’in aklını Villarreal karıştırdı!

Bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Dominik Lilavakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı file bekçisi için Villarreal 6 milyon Euro teklif ederken, Fenerbahçe ise 8 milyon Euro önerdi. Transferdede artık son karar oyuncuda olacak.

Yabancı kaleci takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın listesinin ilk sırasındaki Livakovic için tek engel La Liga! Hırvat file bekçisi kariyerini İspanya'da sürdürmek isterken Villarreal 6 milyon Euro teklif etti. Dinamo Zagreb ise F.Bahçe'nin 8 milyon Euro'luk önerisini kabul ederken artık son karar oyuncuda. 28 yaşındaki eldiven, La Liga aşkından vazgeçerse Kanarya'ya imzayı atacak.

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Dominik Livakovic’in aklını Villarreal karıştırdı!
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