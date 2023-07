Galatasaray’da transferler kampa yetişecek mi? Okan Buruk açıkladı...

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinin antrenmanlara başladıkları ilk günden kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayacağız. Şampiyonluk keyfini sürüyoruz, o mutluluğu yaşıyoruz ve öz güveni var. Geçen sene şampiyon olmak için başlamıştık. Sonunda bunu başardık. Şimdiki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR KADRO KURMAK İSTİYORUZ"

Uzun ve zor bir sezon olacağını belirten Okan Buruk, "Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı geçen sezonki başarısının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah önemli ve iyi bir kadro oluşturacağız. Bununla ilgili başkanımız ve Erden bey çalışmalara devam ediyor. İsteklerimiz doğrultusunda iyi bir kadro kuracağız. Ligde ve Avrupa'da zorlu rakiplerimiz olacak. Hedefimiz üç kulvarda da başarılı olabilmek" şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZ VE ERDEN BEYİN YOĞUN BİR ÇABASI VAR"

Geçen seneki kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını ifade eden 49 yaşındaki teknik direktör, "Bu bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden beyin yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu teknik direktör olarak bizi mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren bir durum. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Sonucunda yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak" değerlendirmesinde bulundu.



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları ilk maça en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini vurgulayan Okan Buruk, "Transferlerimizin takıma katılmasını istiyoruz ancak zor bir dönem. Henüz başında oyuncu getirmek, takımlarla anlaşabilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozuyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekecek" dedi.

"RASCHİCA'NIN DA İSTEĞİ BİZİMLE BİRLİKTE OLMAK"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Milot Rashica ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü aktaran Buruk, "Onun da istediği bizimle birlikte olmak. O da bir süreç alabilir. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar, kulüplerin arasındaki anlaşma önemli. Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır"açıklamasında bulundu.



Geçen sezonu kiralık olarak gelen futbolcuların durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bütün oyuncularım değerli. Bu kadro içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Bu süreçte de özelikle hazırlık maçlarında göreceğimiz oyuncular var. Bir yandan oyuncuları göreceğiz bir yandan da bu hazırlık maçlarının hepsi çok önemli. Yarın bir maçımız var. Onla beraber oynayacağımız çok maç yok. Bu maçlarda da en kısa zamanda form tutmamız da gerekiyor. Burada çok romantik düşünmeyeceğiz. Hedefe yönelik. Özellikle eleme turuna hazırlayacak şekilde bu maçları oynamaya çalışacağız. Bu süreçte diğer oyuncularla ilgili, hem bizim için gelişmeler olabilir, hem oyuncularımız tarafından gelişmeler olabilir. Teklifler gelecek. Bu anlamda bütün oyuncularımıza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Şu andaki ilk düşüncemiz takımımızı doğru oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımıza hazırlamak" şeklinde konuştu.



"BU SENE MAÇ SAYISI ÇOK FAZLA, HER BÖLGEDE EKSTRA OYUNCULARA İHTİYACIMIZ OLACAK"



Bu sene Avrupa kupalarının da olmasıyla zengin bir orta saha oluşturmak olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bu sene maç sayısı çok fazla. Her bölgede ekstra oyunculara ihtiyacımız olacak. Burada orta sahada kaç oyuncu olacağına süreç devam ettiğinde net bir şekilde karar vereceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak oradaki oyun, güç ve tempo çok farklı oluyor. İlk hedefimiz önce Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek" diye konuştu.



Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu Christian Luyindama'ya 1 hafta izin verdiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek" dedi.

"İSTEĞİM SAVUNMA KURGUMUZU ÇOK FAZLA BOZMADAN BU OYUNCU GRUBUYLA DEVAM ETMEK"

Transferde adı geçen Victor Nelsson ile Sacha Boey hakkında da konuşan Buruk, "Oyuncularımız milli takımdan döndü. Bugün Nelsson ve Sacha antrenmanına çıkıyor. Hedefimiz bütün oyuncularımızı elimizde tutabilmek, geçen seneki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de bir problem yok. Bizle birlikte başlayacak. Eleme turunda da bizimle birlike olacaklar. Devamında da bir süreç var. Buraya da kafalarında çok soru işaretleriyle gelmediler. İlerleyen günlerde teklif gelebilir. Kulübe yüksek şeyler gelebilir. Bunlara karşı her türlü hazırlığımız var. Benim isteğim özellikle savunma kurgumuzu çok fazla bozmadan bu oyuncu grubuyla devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.