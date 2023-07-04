Şampiyonlar takımsız

Süper Lig’de kupa kaldırarak büyük başarılara imza atan usta teknik adamlar, yeni sezon öncesinde hiçbir kulüple anlaşmadı
Türk futbolunun çok değerli teknik direktörleri, yaklaşık 5 hafta sonra başlayacak olan 2023-2024 sezonu öncesi Süper Lig'e uzaktan bakıyor! 20 takım dev yarış içinhazırlıklarını sürdürürken, İsmailKartal'ın üçüncü kezFenerbahçe'de göreve gelmesiylebirlikte teknik direktörsüz ekipkalmadı. Ancak ligde daha önce şampiyonluk yaşayarak kupa kaldıran birçok hoca, kendilerine yer bulamadı. En son Galatasaray'ı çalıştıran imparator Fatih Terim ve Trabzonspor'a geçen sezon veda eden Abdullah Avcı'nın yanı sıra Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Alanyaspor'da aradığını bulamayan Ersun Yanal, Altay'dan sonra takım çalıştırmayan MustafaDenizli ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımda görev alamadı.
KURTARICILAR DA PUSUDA
BIRÇOK takımın kurtarıcı olarak davet ettiği Hikmet Karaman ile Yılmaz Vural, Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan Bülent Korkmaz, Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba, Mesut Bakkal ve Tamer Tuna gibi çalıştırıcılar boşta kaldı.
GENÇLER GÖREV BEKLİYOR
GENÇ teknik adamlar da kulüp arayışında. Kasımpaşa'da ilk heyecanını yaşayan Selçuk İnan, Almanya'da hocalık yapan Tayfun Korkut, Giresunspor'da parlayan Hakan Keleş, Şenol Can, Orhan Ak, Sedat Ağçay gelecek teklifleri bekliyor.