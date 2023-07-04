Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl için flaş hamle!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir Tayfur Bingöl gelişmesi yaşandı...

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlılara katılan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan başarılı futbolcuyla ilgili Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta kalmak için maaşında fedakarlık yapmak isterken, Şenol Güneş de oyuncuyu kadrosunda istiyor.

Beşiktaş ilk aşamada 1 milyon Euro olan bonservis bedelini 4 taksit halinde ödemeyi teklif etti ancak Alanyaspor tek seferde almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde 500-600 bin Euro civarı bir rakama bitmesi bekleniyor.