Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için flaş hamle!
Giriş Tarihi: 4.7.2023 14:52 Son Güncelleme: 4.7.2023 15:28

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için flaş hamle!

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl için flaş hamle!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçen sezon başında kiralanan ve sözleşmesinin sona ermesiyle Alanyaspor'a geri dönen Tayfur Bingöl için Beşiktaş yeniden harekete geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir Tayfur Bingöl gelişmesi yaşandı...

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlılara katılan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan başarılı futbolcuyla ilgili Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta kalmak için maaşında fedakarlık yapmak isterken, Şenol Güneş de oyuncuyu kadrosunda istiyor.

Beşiktaş ilk aşamada 1 milyon Euro olan bonservis bedelini 4 taksit halinde ödemeyi teklif etti ancak Alanyaspor tek seferde almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde 500-600 bin Euro civarı bir rakama bitmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: "İlginç bir gün olacak"
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
Kılıçdaroğlu'nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Astsubay Esma Çevik
FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı
Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan!
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için flaş hamle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA