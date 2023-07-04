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Giriş Tarihi: 4.7.2023 20:17 Son Güncelleme: 4.7.2023 20:18

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü imza için İspanya'da! Dünya devi transferi bitirdi...

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü imza için İspanya’da! Dünya devi transferi bitirdi...

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Leicester City'den ayrıldıktan sonra yeni takımı olan Atletico Madrid'e imza atmak için İspanya'ya gitti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzalamak için Madrid'e geldi.

Çağlar Söyüncü'yü, Madrid Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda Anadolu Ajansı ve bir grup İspanyol basını karşıladı.

Kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız." açıklamasında bulundu.

Madrid'de yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile 4 sezonluk bir sözleşmeye imza atması ve 6 Temmuz Perşembe günü de basına tanıtılması öngörülüyor.

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Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü imza için İspanya'da! Dünya devi transferi bitirdi...
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