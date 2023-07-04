Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı
Giriş Tarihi: 4.7.2023 23:20

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

AA
Trabzonspor, Slovenya’da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınında bulunan Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde basına açık çalıştı.

Teknik direktör Bjelica, antrenmandan önce oyuncularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından başlayan idmanda kondisyona yönelik hareketler ve dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı. Hakan Yeşil'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı öğrenildi. Milli oyuncuların 9 Temmuz'da kampa katılmasıyla kadronun 33'e yükseleceği belirtildi.

Abdulkadir Parmak, Koita, Lahtimi, Djaniny gibi oyuncular kamp kadrosunda yer almıyor.

İlk olarak teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Slovenya'da kamp yapan Karadeniz ekibi, geçen sezon Abdullah Avcı ve bu sezon Nenad Bjelica'yla olmak üzere 3. kez aynı yeri tercih etti.

ORSİC, BASINA AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Bordo-mavililer, yarın TSİ 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek, çalışmanın ardından TSİ 13.30'da da Orsic, basının sorularını yanıtlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
Kılıçdaroğlu'nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur
Şehit Astsubay Esma Çevik
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA