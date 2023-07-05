Altınordu’nun yeni sportif direktörü Murat Korkmaz oldu

Geride bıraktığımız sezon Spor Toto 1. Lig'e veda eden ve yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli kulüpte Ticari İşler Direktörü olarak görev yapan Murat Korkmaz'ın, A Takım Sportif Direktörlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Ticari İşler Direktörü olarak görev yapan Murat Korkmaz, A Takım Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Murat Korkmaz'a yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Altınordu'da Sportif Direktörlük görevine getirilen Murat Korkmaz, sosyal medya hesabından, yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan bir paylaşımda bulundu. Korkmaz, "Altınordu'da Sportif Direktör olarak yeni bir pozisyona başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.