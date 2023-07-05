Başkan Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes açıklaması! Transfer olacak mı?

Özellikle de İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri olduğu ortaya çıkarken, Başkan Çebi, Portekizli yıldızın transferi hakkında şunları söyledi: "Gedson Fernandes'i satmayı düşünmüyorum. Onu bu sezon takımda tutacağım. Çok genç ve bize katkı veren oyuncumuz. Şampiyonluk yaşasın, sonrasına bakarız. Olaya sadece maliyet olarak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.