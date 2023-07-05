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Giriş Tarihi: 5.7.2023 14:54

Başkan Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması! Transfer olacak mı?

Başkan Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes açıklaması! Transfer olacak mı?

Yeni sezona Şenol Güneş önderliğinde giren Beşiktaş, transfer için yoğun mesai harcarken, gözler diğer yandan takımdaki yıldız oyunculara çevrildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Gedson Fernandes hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekizli yıldızın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transferde adımlarını dikkatli atarken, gözler diğer yandan takımdaki yıldız oyuncuların geleceğine çevrildi. Şenol Güneş önderliğinde transferde adımlarını atan Beşiktaş'ta birçok kulüpten teklif aldığı iddia edilen Gedson Fernandes için Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalar yaptı.

Özellikle de İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri olduğu ortaya çıkarken, Başkan Çebi, Portekizli yıldızın transferi hakkında şunları söyledi: "Gedson Fernandes'i satmayı düşünmüyorum. Onu bu sezon takımda tutacağım. Çok genç ve bize katkı veren oyuncumuz. Şampiyonluk yaşasın, sonrasına bakarız. Olaya sadece maliyet olarak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması! Transfer olacak mı?
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