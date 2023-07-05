Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Alan savunması ve saha yerleşimi çalışmalarıyla devam eden idmanda top kapma ve pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Sakatlığı süren Tayyip Talha Sanuç ile izinli Romain Saiss, antrenmana katılmadı. Cenk Tosun ise koşu çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş, idmandan önce bir araya gelerek sohbet etti.

Siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yarın sürdürecek.