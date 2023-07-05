Daler Kuzyaev’den Beşiktaş’a müjde!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.Bu anlamda siyah beyazlılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş'ta bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda transferde uzun süredir adı geçen isimlerden birisi ise Rus yıldız Daler Kuzyaev. Son olarak ise 30 yaşındaki orta sahadan Beşiktaş'a sevindiren haber geldi.

Beşiktaş'ın gözdesi 30 yaşındaki orta saha Daler Kuzyaev artık resmen serbest bir oyuncu. Herhangi bir bonservis bedeli olmadan siyah-beyazlı takıma imza atabilir. Match TV'de yayınlanan haberde bonservisi elinde olan Kuzyaev için, "Beşiktaş onunla gerçekten sözleşme imzalamak istiyor. Bu şaşırtıcı değil. Kuzyaev'in en iyi liglerden bir seçeneği yoksa, Beşiktaş onun için iyi bir seçenek olacaktır" yorumu yapıldı. (Fotomaç)