Galatasaray’dan Rogerio sürprizi! Rota İtalya’ya çevrildi

Şampiyon Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Şu ana kadar sadece Kaan Ayhan'ı transferine katan Cimbom, flaş hamleler yapmak için de girişimlere başladı.
Savunmanın soluna takviye isteyen G.Saray'da rota İtalya'ya çevrildi. Sassuolo'nun 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Rogerio'yu uzun süredir takip eden sarı-kırmızılılar, hamlesini yaptı.
2019-20 sezonunda Juventus'tan 6.9 milyon Euro'ya alınan ve Sassuolo ile 156 maçta 2 gol-9 asist kaydeden Sambacı, Aslan'a sıcak bakıyor. Yönetim ise bonusları da içeren teklifini yapıp İtalyan kulübünden haber beklemeye koyuldu.