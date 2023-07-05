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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:35 Son Güncelleme: 5.7.2023 11:39

Gökhan İnler için flaş iddia! Şenol Güneş'in ekibine katılacak...

Gökhan İnler için flaş iddia! Şenol Güneş’in ekibine katılacak...

Adana Demirspor'dan ayrılan Gökhan İnler'in Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le antrenör ekibine katılmak için görüşme yaptığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'ın ardından Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan İnler'i de teknik ekibe dahil etmek istediği belirtildi.

İNLER, JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre Adana Demirspor'dan futbol kariyerini devam ettirmek istediği için ayrılan İnler'in Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İnler'in Beşiktaş'ta en az 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istediği ifade edildi.

WATFORD DA GÖKHAN İNLER'İ İSTİYOR
Süper Lig'in dışında Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı Gökhan İnler, aynı zamanda UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.
Süper Lig'in dışında Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı Gökhan İnler, aynı zamanda UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.

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Gökhan İnler için flaş iddia! Şenol Güneş'in ekibine katılacak...
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