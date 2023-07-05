Gökhan İnler için flaş iddia! Şenol Güneş’in ekibine katılacak...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'ın ardından Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan İnler'i de teknik ekibe dahil etmek istediği belirtildi.

İNLER, JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre Adana Demirspor'dan futbol kariyerini devam ettirmek istediği için ayrılan İnler'in Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İnler'in Beşiktaş'ta en az 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istediği ifade edildi.

WATFORD DA GÖKHAN İNLER'İ İSTİYOR

Süper Lig'in dışında Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı Gökhan İnler, aynı zamanda UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.

Süper Lig'in dışında Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı Gökhan İnler, aynı zamanda UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.