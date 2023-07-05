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Giriş Tarihi: 5.7.2023 12:13

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile prensipte anlaştı!

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile prensipte anlaştı!

Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Hakan Çalhanoğlu ile İnter arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2021-2022 yaz transfer döneminde kulübü Milan ile sözleşmesini yenilemeyerek serbest kalan Hakan Çalhanoğlu, günler sonra bir başka İtalyan devi İnter ile sözleşme imzalamıştı. İnter ile sözleşmesi 2024 yılının yaz ayında bitecek milli futbolcunun geleceği merak konusuydu. Milli oyuncu kulübü İnter ile sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardı.

2027 YILINA KADAR KONTRAT
Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü İnter ile yeni imzalayacağı kontratın detayları belli oldu. Milli yıldız İnter ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak 2027 yılına kadar lacivert-siyah formayı giyecek.

Inter'den yıllık 5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme ile beraber net maaşı 6 milyon euro olacak. Milli oyuncunun performansına bağlı olarak bonuslarında olacağı tahmin ediliyor. (Akşam)

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Inter, Hakan Çalhanoğlu ile prensipte anlaştı!
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