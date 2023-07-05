Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanyollar Arda Güler'i göğe çıkardı! "Real Madrid'den büyük teklif"
Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:15

İspanyollar Arda Güler'i göğe çıkardı! "Real Madrid'den büyük teklif"

AA
İspanyollar Arda Güler’i göğe çıkardı! Real Madrid’den büyük teklif

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid ve Barcelona transferde karşı karşıya getirdi. Oynadığı futbolla transferin gözde ismi olmayı başaran 18 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid'e gitme kararı verdiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından İspanyol basını Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol spor basınında bugün manşetlere çıktı.

Marca, "Madrid, Güler'i Barcelona'nın elinden alıyor", Sport "Madrid'den Güler için büyük teklif", As "Güler Madrid'i seçiyor" ve El Mundo Deportivo "Arda Güler için onu Real Madrid'e yaklaştıran beyaz saldırı" ifadelerini manşetine çıkardı.

İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon avroya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın." diye yazdı.

1 YIL F.BAHÇE'DE KİRALIK OYNAMA TEKLİFİ DE MASADA

Genç futbolcu Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Aşk yaparken yakalandı
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
Bu işi de Erdoğan çözer
Kato’nun altı petrol denizi
İsveç, NATO’ya girmek istiyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanyollar Arda Güler'i göğe çıkardı! "Real Madrid'den büyük teklif"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA