İspanyollar Arda Güler'i göğe çıkardı! "Real Madrid'den büyük teklif"

İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon avroya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın." diye yazdı.