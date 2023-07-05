Ivan Perisic’ten Fenerbahçe’ye şok yanıt!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız Ivan Perisic'i gündemine almıştı.

Ivan Perisic'le masaya oturan Fenerbahçe, ummadığı bir yanıtla karşılaştı. 34 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro senelik maaş ve bir o kadar da imza parası öneren sarı-lacivertlilere Hırvat yıldızın cevabı; 6 milyon euro maaş, 6 milyon euro imza parası oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, 'alalım' derse; görüşmeler yeniden başlayacak. (Fotomaç)