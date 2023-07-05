Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ivan Perisic'ten Fenerbahçe'ye şok yanıt!
Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:39 Son Güncelleme: 5.7.2023 11:39

Ivan Perisic'ten Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Ivan Perisic’ten Fenerbahçe’ye şok yanıt!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gündemine Hırvat yıldız Ivan Perisic'i almıştı. Sarı-lacivertliler, teklif sunduğu tecrübeli oyuncudan beklemediği bir yanıt aldı.

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız Ivan Perisic'i gündemine almıştı.

Ivan Perisic'le masaya oturan Fenerbahçe, ummadığı bir yanıtla karşılaştı. 34 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro senelik maaş ve bir o kadar da imza parası öneren sarı-lacivertlilere Hırvat yıldızın cevabı; 6 milyon euro maaş, 6 milyon euro imza parası oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, 'alalım' derse; görüşmeler yeniden başlayacak. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
SON DAKİKA: 18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
Aşk yaparken yakalandı
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
Bu işi de Erdoğan çözer
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kato’nun altı petrol denizi
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İsveç, NATO’ya girmek istiyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ivan Perisic'ten Fenerbahçe'ye şok yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA